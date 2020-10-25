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: iddiası esnafı ayağa kaldırdı! Sopalarla dövdüler...

'daki iddiası esnafı ayağa kaldırdı. Gelen haberine göre; Bağcılar’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:18 Son Güncelleme: 25.10.2020 10:18 ABONE OL
Son dakika: Taciz iddiası esnafı ayağa kaldırdı! Sopalarla dövdüler...

Son dakika haberi... Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.

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SOPALARLA DÖVDÜLER

Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Taciz iddiası esnafı ayağa kaldırdı! Sopalarla dövdüler...
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