Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Taksici cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

Taksici cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

Esenyurt'ta taksici kavgasında öldürülen 2 çocuk babası Taner Aras olayı ile ilgili firari olarak aranan ve silahı kullandıkları iddia edilen 2 kişi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve taksici oldukları öğrenilen Rahmi K. (31) ve Emrah K. (27) tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.10.2020 14:04 Son Güncelleme: 25.10.2020 14:08 ABONE OL
Taksici cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde 18 Ağustos günü meydana gelen olayda husumetli iki taksi durağının kavgasında tabanca ile vurulan 40 yaşındaki taksici Taner Aras hayatını kaybetmişti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konula ilgili o gün yaptığı çalışmada 14 kişiyi gözaltına almıştı. Olayda firari olarak aranan 2 şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz hafta yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin olayda silahları kullananlar oldukları öğrenildi.


Taner Aras

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Başakşehir'de bir adreste Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan Rahmi K. ve Emrah K.' her birinin 14'er suç kaydının olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Taner Aras'ın öldürülme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde taksiyle gelen şahısların ateş ettikleri görülüyor.

Son dakika: Sakarya'dan acı haber! 2 çocuk yangında öldü...

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksici cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA