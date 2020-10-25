Taksici cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde 18 Ağustos günü meydana gelen olayda husumetli iki taksi durağının kavgasında tabanca ile vurulan 40 yaşındaki taksici Taner Aras hayatını kaybetmişti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konula ilgili o gün yaptığı çalışmada 14 kişiyi gözaltına almıştı. Olayda firari olarak aranan 2 şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz hafta yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin olayda silahları kullananlar oldukları öğrenildi.



Taner Aras

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Başakşehir'de bir adreste Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan Rahmi K. ve Emrah K.' her birinin 14'er suç kaydının olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Taner Aras'ın öldürülme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde taksiyle gelen şahısların ateş ettikleri görülüyor.