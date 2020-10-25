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Tartıştığı kadın tarafından bıçaklanan adam öldü

'da geçen hafta tartıştığı Yasemin Atala tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Abdulkadir Akbulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.10.2020 20:13 ABONE OL
Tartıştığı kadın tarafından bıçaklanan adam öldü

Olay, geçen hafta Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Abdulkadir Akbulut ile Yasemin Atala arasında bilinmeyen nedenle dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yasemin Atala, bıçakla Akbulut'u göğsünden ağır yaraladı. Ağır yaralanan Abdulkadir Akbulut olay yerine gelen ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abdulkadir Akbulut, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polise teslim olan Yasemin Atala, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu

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Tartıştığı kadın tarafından bıçaklanan adam öldü
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