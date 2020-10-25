Trafik kazasında 2 kişi ölümden döndüler

Kaza akşam saatlerinde Safranbolu Bartın Karayolu Kirkille kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametine giden Hilmi Acaroğlu(56) yönetimindeki 67 AE 214 plakalı otomobil ile Necdet Demir(52) yönetimindeki 02 HK 464 plakalı su tankeri ile kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Hilmi Acaroğlu(56) ve aynı araçta bulunan Ergin Ergül(43) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İtfaiye ve vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Acaroğlu ve Demir Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.