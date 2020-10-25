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’ndan kalma liman keşfedildi

AA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Tunç Çağı’ndan kalma liman keşfedildi
Cumhurbaşkanlığı desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının yürüttüğü Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras (TUBEP) çalışması devam ediyor. Araştırmayı Koca Piri Reis Gemisi ile yürüten Türk bilim insanları, Muğla Bozburun'da Tunç Çağı'ndan kalma liman izleriyle yaklaşık 4 bin yıllık yüzlerce tarihi eseri keşfetti. Doç. Dr. Harun Özdaş "Buluntular Girit'te üretilen seramiklerin, Rodos ve Bozburun Yarımadası üzerinden Kuzey Ege'ye gittiğini ve bir ticaret rotasının olduğunu gösteriyor" dedi.
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Tunç Çağı’ndan kalma liman keşfedildi
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