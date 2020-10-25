Tunç Çağı’ndan kalma liman keşfedildi

Cumhurbaşkanlığı desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının yürüttüğü Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras (TUBEP) çalışması devam ediyor. Araştırmayı Koca Piri Reis Gemisi ile yürüten Türk bilim insanları, Muğla Bozburun'da Tunç Çağı'ndan kalma liman izleriyle yaklaşık 4 bin yıllık yüzlerce tarihi eseri keşfetti. Doç. Dr. Harun Özdaş "Buluntular Girit'te üretilen seramiklerin, Rodos ve Bozburun Yarımadası üzerinden Kuzey Ege'ye gittiğini ve bir ticaret rotasının olduğunu gösteriyor" dedi.