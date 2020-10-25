Uyuşturucu satışına çıkmışlardı... Suçüstü yakalandılar!

İstanbul Polisi, Bağcılar'a bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda dokuz kilo 406 gram Esrar maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 400 lira nakit para bulundu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Araçtan ayrıca dört mermi çıktı. H.F. ve R.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait olan ve Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramalarda ise 13 parça halinde ağırlığı sekiz kilo 483 gram gelen Esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.A. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.F. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.