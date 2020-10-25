Uyuşturucuyu bıraksın istedi, tutuklattı

İstanbul'da G.C. adlı kadın, kocası H.K.'yi iddiaya göre uyuşturucu madde kullanımından vazgeçirmek amacıyla akılalmaz bir plan yaptı. Bileziklerini satıp uyuşturucu madde ve Eminönü'den hassas terazi alan kadın, zehir dolu paketleri kocasının aracına koydu ve arkadaşı aracılığıyla polise ihbarda bulundu. H.K. Şişli'de uyuşturucu ile yakalanınca tutuklandı. Hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kocası H.K.'nin içine düştüğü durumla paniğe kapılan G.C. mahkemede her şeyi itiraf etti. G.C., "Eşim yakalanmadan bir gün önce ben de görümcemin evindeydim. Eniştemin telefonundan aracın nerede olduğunu tespit etmem gerekiyordu. Tek amacım eşimi bu illetten kurtarmaktı ancak daha sonra pişman oldum. Çok korkuyorum" dedi. Mahkeme H.K.'nin tutukluluk haline devam kararı verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.