Yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar

İstanbulSultangazi'de, kimliği belirsiz kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla yaşlı çiftin yaklaşık 166 bin lirasını dolandırdı. Olay, çarşamba günü Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, Şefik (83) ve Aynur Yılmaz (75) çiftini telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı çiftin kimlik bilgilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin elinde olduğunu ve bu örgüte yardım ettiklerini söyledi. Dolandırıcılara inanan Şefik Yılmaz, eşi Aynur Yılmaz, bileziklerle birlikte evde bulunan 166 bin 200 lira değerindeki ziynet eşyalarını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıcılar, Şefik Yılmaz'ın banka hesabında bulunan 92 bin 500 TL parasını da çekip, Aksaray'da verdikleri adrese getirmelerini söyledi. Bankaya giderek, hesabındaki parayı çeken Yılmaz, bir taksiye binerek Aksaray'a doğru gitmeye başladı. Yılmaz'ın sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen taksi şoförünün dikkati sayesinde Yılmaz, çektiği parayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıldıklarını anlayan yaşlı cift şikayetçi oldu.