Zonguldak Emniyetinden kumar operasyonu

Şaban YILMAZ - SABAH

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kumar oynatılan mekânlarla ilgili yapılan ihbarların ve rutin kontrollerin sonucunda 01-23 Ekim tarihleri arasında Zonguldak İl Merkezinde 3, Kdz. Ereğli ilçesinde 3 kahvehane olmak üzere toplam 6 iş yeri sahibine kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerde ayrıca bu iş yerlerinde kumar oynadığı tespit edilen toplam 24 kişi hakkında kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket etmek fiillerinden toplam 26 bin 925 TL idari para cezası uygulanırken toplam 411 adet oyun kâğıdı ve 6 bin 235 TL ile 100 Euro tutarındaki para ele geçirildi.