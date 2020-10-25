Zonguldak marka değerleri olan bir şehir

Zonguldak'ta yapılacak olan Üzülmez Kültür Vadisi projesi lansman programı düzenlendi. 20 milyon liralık bütçe ile harcanacak olan projenin 500 günde tamamlanması planlanıyor.

Tanıtım programına, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, MHP İl Başkanı Varol Demirköse ve İl Özel İdaresi personelleri katıldı.

Üzülmez Kültür Vadisi, Lavuar ve Atölye Binalarının Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesi Projesinin lansman programı saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı ardından BUDA Mimarlık temsilcisi Burak Pelenk proje hakkında sunum yaptı.



"ZONGULDAK İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE"

Sunumun ardından konuşma yapan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Zonguldak için çok değerli bir projenin başlangıcındayız. İnşallah Rabbim burayı bizlere kazasız, belasız açmayı nasip eder. Emeğin Başkenti şehrimizde bu tip kültürel ve endüstriyel mirası tarih kokan bu ortamların Zonguldak'a kazandırılması, hemşerilerimiz başta olmak üzere ülkemizden ve yurtdışından insanların gelerek Zonguldak'ımızı tanıtma anlamında bu tip mekânların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

"YERALTIYLA UĞRAŞIRKEN YERÜSTÜNE HİÇ BAKMAMIŞIZ"

Emeği geçen her kesi tebrik ederek konuşmasına başlayan Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen: "Gökgöl Mağaramız, Üzülmez Kültür Vadisi Projemiz ve Maden Müzemiz şehrimiz için çok önemli. Biz yeraltıyla uğraşırken yerüstüne hiç bakamamışız. Emeğin başkenti Zonguldak böyle bir şehirdi ama bundan sonra yeraltı ve yerüstündeki zenginliklerimizi ortaya çıkaracağız ülkemize ve dünyaya tanıtacağız. Her neresinden tutarsanız tutun bir tarih kokusu, tarih şuuru verebilecek yapılarımız var. İnşallah bu güzellikleri ortaya çıkaracağız" diye konuştu.



"ZONGULDAK'A GELMEMEYİ EKSİKLİK GİBİ HİSSETTİRMELİYİZ"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise şunları söyledi:

"İlimiz adına güzel bir başlangıca hep beraber şahitlik yapıyoruz. Turizm çağımızın en önemli alanlarından birisi. İnsanların refah düzeyi arttıkça başka illeri görme, başka kültürlere vakıf olma, oralarda bulunma, dinlenme gibi değişik amaçlarla bir hareketlilik başlıyor. Bundan 50 yıl önce hayal etmeyeceğimiz bir rakama ülke olarak ulaşmış durumdayız. Dünyada da şuanda 1 milyara yakın insan değişik amaçlarla geziyor. Zonguldak adına bu sektörden yeterince pay almamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu güne kadar alabilmiş miyiz? Çok fazla alamamışız ancak bizim değerlerimiz var. Bu değerler hem yerin altı ile bağlantılı maden gibi ilimizin adıyla özdeşleşmiş Zonguldak denince maden, maden denince Zonguldak akla gelmiş. Bizim bu tür endüstriyel mirasımızı önceleyerek bir strateji ile turizm alanında da pazarlamamız lazım. Biz ilimizi iyi tanıtabilirsek, ilimizi marka şehir haline getirirsek bundan çok önemli bir kazanım elde edeceğiz. Biz öyle bir tanıtım stratejisi yürütmeliyiz ki Zonguldak'a gelmemek insanlarda bir eksiklik gibi hissettirmeliyiz. Zaten marka değerleri olan bir şehiriz bu marka değerimizi daha iyi tanıttığımızda şehir marka haline gelir. Bundan da büyük bir kazanım elde ederiz."

Program protokol ve katılımcıların hep birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.



Şaban Yılmaz / SABAH