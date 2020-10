1500 yıl önce Hıristiyanların gizli ibadet yeri

Bingöl'ün Solhan ilçesi Gökçeli-Kuşburnu Köyünde bulunan Zağ Mağaraları, Putperestliğin hâkim olduğu dönemde Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında yaşayan Hıristiyanların gizli yerleşim, yaşam ve ibadet alanı olarak kullanıldıkları 5 katlı Zağ Mağaraları hayranlık uyandırıyor.

M.S. 5'inci yüzyılda Roma İmparatorluğu bünyesinde yaşayan Hıristiyanların yaşam ve ibadetlerini gizli olarak yaptıkları, Bizans döneminden günümüze kadar gelen tarihi bir miras olan Solhan ilçesindeki Zağ Mağaraları, uzun yıllar baskı gören Hıristiyanların saklandıkları, ibadetlerini gizli yaptıkları ve yaşamların sürdükleri yer olarak kullanılmış. Beş ayrı kattan oluşan mağara, yapıldığı döneme özgü mimarisiyle dikkat çekiyor. Murat Nehri'ne bakan tarafı yaklaşık yerden 300 metre yükseklikte bulunan mağaranın katlar arası çapraz geçişleri bulunuyor. Katlar arası geçiş yuvarlak bacalarla, odadan odaya geçişler ise kapılarla sağlanıyor.

"HRİSTİYANLARIN SU DEPOSU OLARAK KULLANILDIĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ"



Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Nebi Butasım, Zağ Mağaralarının tarihi hakkında kesin bir bilginin olmadığını belirterek, mağaranın tarihinin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Butasım, "Zağ yerleşkesi kuşburnu köyünün murat nehrine bakan bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Yaklaşık beş katlı ve üç ayrı birim halinde inşa edilmiş olan yapının her katında yaklaşık olarak beş ve sekiz oda bulunmaktadır. Kaya yerleşkesi olarak yapılan yapının en önemli olan yerlerinden biri baca şeklinde olan gizli geçitlerin bulunmasıdır. Bu gizli geçitlerle bütün odalara girişler sağlanmaktadır. Özellikle Birinci kattaki gizli bulunan geçit alanında kayayla oyulmuş iki sarnıç bulunmaktadır. Beyaz sıvayla kaplanmış bu sarnıcın Pagan inancından kaçan tek tanrıya inanan Hıristiyanlar tarafından su deposu olarak kullanıldığını düşünmekteyiz.

"BİNGÖL ZAĞ YERLEŞKESİ BOLU SEVEN İLÇESİNDEKİ YERLEŞKENİN AYNISIDIR"



Yapının tarihini veren herhangi bir süsleme ve yazı özelliği bulunmamaktadır. Köylüler daha önceden alt taraflarda yazı olduğunu belirtiyorlar, ancak günümüzde o yazı tahrip olmuş ve hiçbir şekilde tespit edilmemektedir. Zağ yerleşkesinin tarihi konusunda söyleyebileceğimiz en önemli buluntu ise yapının bacasının ve odaların geçişlerinin Bolu seven ilçesindeki bir kaya yerleşkesinin bire bir aynısına benzemesinden yola çıkarak bir tarihlendirme yapabiliyoruz. Bolu seven ilçesindeki kaya yerleşkesi Bingöl zağ yerleşkesiyle bire bir her şeyiyle uyumlu bacasından ve su sağıcına kadar benzemektedir. Bitin ya kralı Roma imparatorluğu döneminde Bitin ya kralı prinyus döneminde yapıldığı düşünülen Bolu'daki yapının Bingöl'deki yapıya benzemesi ve Bingöl'deki yapının 2'inci ve 3'üncü yüzyıllarda inşa edildiği konusunda bir fikir sahibi olmamıza neden olmaktadır.

2020 yılı içerisinde tespit ettiğimiz iki sıra halinde on dört oyuklu mangana oyununa benzeyen bir yapı kalıntısına rastladık. Tabii bunu gerçekten mangana ya ait olup olmadığı konusunda şuanda kesin bir bilgi söyleyemiyoruz. Mangana oyunu Anadolu'da oynan eski bir oyundur. Yapının özellikle ilk Hıristiyanlık döneminde 2'inci ve 3'üncü yüzyıllarda henüz Roma Hıristiyanlığı kabul etmediği dönemlerde tek tanrıya inan Hıristiyanların roma Putperestliğe inancına egemen olan bu zorbalıktan kaçmak için yaptıklarını düşünüyoruz. Benzer yapılar bölgemizde Tunceli ilinde de rastlanmaktadır. Ancak Bingöl'deki çok daha kompleksli çok daha güzel bir yapıya sahiptir. Yapı üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk kuzeydeki bölüm beş ve altı kattan oluşmaktadır.

Ortadaki bölümde ise pek bir şey kalmamış sadece 3-4 kaya merdiven kalmış murat nehrine yakın kısımda ise üç katlı odalar sistemi mevcuttur maalesef kaya merdivenlerin tahrip olmasından dolayı en üst katlara çıkılamamaktadır güvenlik nedeniyle zağ mağaralarıyla ilgili köylüler tarafından çokça söylenen söylentiler vardır. Bunların biri Süryaniler tarafından yapıldığı daha sonraki dönemlerde İslami kimlikli hocalar tarafından kullanıldığı bilgiler bulunmaktadır. Özellikle orta çağda çok yoğun bir şekilde iskân edildiği Müslümanlar tarafından bilinmektedir. Timur döneminde Timur'un buraya geldiği Timur ordularının burayı tespit edemediği ancak yaşlı bir kadını takip ettikten sonra burayı tespit edip ele geçirdiklerini biliyoruz. Yapıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir, bilimsel literatür, çizim ve fotoğraflama çalışmalarından sonra bilim dünyasına nitelikli bir şekilde hem tarihi, hem plan açısından özellikleri bilim dünyasına inşallah yakın bir sürede sunulacaktır. "Şeklinde konuştu.