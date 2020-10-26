29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Bu yıl 29 Ekim Bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

Ekim ayının son günlerine gelmemizle birlikte 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna an itibariyle yanıt aranmaya başlandı. Türk ulusunun şanlı zaferlerinin biri olan Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle çalışan kesim bankalar ve resmi kurumların açık olup olmama durumunu merak ediyor. İzinlerini resmi tatil günlerine göre ayarlayan vatandaşlar için 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyetin ilanının 97.yıl dönümü olması vesilesiyle her yıl coşku ve sevinçle kutlanılan 29 ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı Perşembe günü tatil olacak. 29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak.