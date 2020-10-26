29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Bu yıl 29 Ekim Bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

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Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Bu yıl 29 Ekim Bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ’in yaklaşması ülkemizde coşku ve sevinçle karşılanıyor. Resmi tatil günleri içinde yer alan 29 Ekim gününün Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar, bankalar ve resmi kurumlar açık mı merak ediyor. Günlük işlerini halletmek isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki ? ’nda bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 26.10.2020 08:48 Son Güncelleme: 26.10.2020 08:49 ABONE OL
29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

Ekim ayının son günlerine gelmemizle birlikte resmi tatil mi sorusuna an itibariyle yanıt aranmaya başlandı. Türk ulusunun şanlı zaferlerinin biri olan Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle çalışan kesim bankalar ve resmi kurumların açık olup olmama durumunu merak ediyor. İzinlerini resmi tatil günlerine göre ayarlayan vatandaşlar için ? 'nda bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyetin ilanının 97.yıl dönümü olması vesilesiyle her yıl coşku ve sevinçle kutlanılan 29 ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. 'nın resmi tatil olmasından dolayı Perşembe günü tatil olacak. 29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak.

29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

resmi tatildir. 29 Ekim'in Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar ve resmi kurumlar kapalı olacak.

29 EKİM'DE BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

'nda bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak. Dolayısıyla 28 Ekim günü banka işlemlerinin öğleden önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.

29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu günün resmi tatil olması bankalar ve resmi kurumlar kapalı olacak. Çalışan vatandaşlar dilerse 28 Ekim tarihinde yarım gün izin kullanarak toplam 4 gün izin yapabilir.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Bu yıl 29 Ekim Bankalar ve resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?
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