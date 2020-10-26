Afet Bölgesi Nedir? Afet Bölgesi Olunca Ne Olur?

Bazı doğal afetler sonucunda o yerler afet bölgesi olarak ilan edilebilir. Bu durumda da orada yaşayan kimseler afet bölgesinin ne anlama geldiğini merak ederler. İnternet üzerinde de sık sık araştırılan konulardan birisi afet bölgesidir. Afet bölgesi hem genç hem de yetişkin bireyler tarafından merak edilmektedir. Peki bu denli merak edilmekte olan afet bölgesi ne demektir? Türkiye'deki afet bölgeleri nerelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Afet Bölgesi Nedir?

İnternet üzeerinde sık sık aratılan Afet Bölgesinin anlamı isminden bile anlaşılabilir. Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir. Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir. Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır:

Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması

Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması

Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi

Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması

Afet Bölgesi Ne Demek?

Çeşitli afetlerin yaşandığı ve her an yaşanmaya da müsait olan yerlere afet bölgesi denir. Bu afetler; sel, yangın, deprem, kaya düşmesi, toprak kayması, çığ gibi afetlerdir. Bu tür afetlerin yaşanmış olduğu yerler eğer çok tehlikeli yerlerse ve bu bölgelerde tekrar tekrar afet yaşanması ihtimali varsa bölgeler afet bölgesi ilan edilir. Ancak elbette afet bölgesi ilan edilecek yerlerin bazı şartları taşıyor olmaları da gereklidir. Afet bölgesi olan yerlerde yaşayan insanlara da bazı imkanlar sağlanmaktadır.

Afet Bölgesi İlan Edilirse Ne Olur?

Bazı afetlerin yaşandığı yerlere afet bölgesi denir. Bölgelerde yaşanan afetler her an yaşanabilecek durumdaysa bölge afet bölgesi ilan edilebilir. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ise bazı şeyler yaşanır. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır:

Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. ( Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir. )

Türkiye'de Afet Bölgesi İlan Edilen Yerler

Türkiye'de pek çok afet yaşanmaktadır. Afet yaşanan ve tekrarı da olacağı da düşünülen yerler bazı şartları taşırlarsa o bölgeler afet bölgeleri ilan edilir. Türkiye'de afet bölgesi ilan edilen yer sayısı fazla değildir. Kesin olarak afet bölgesi ilan edilen bir yer vardır. O da Düzce'dir. Bunun dışında afet bölgesi ilan edilen bir şehir kesin olarak bilinmemektedir.