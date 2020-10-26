Ahmet Sencer kimdir? Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü?

Ahmet Sencer kimdir? Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmış olan Ahmet Sencer, 1086 yılında Sincar'da doğmuştur. Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer adıyla bilinen Ahmed Sencer 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde ise Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur. Tarih boyunca unutulmayacak isimlerden biri olan Ahmed Sencer kimdir? Sultan Melikşah'ın oğlu Ahmed Sencer'in hayatı

AHMED SENCER KİMDİR?

Ahmed Sencer veya Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer 1086 yılında Sincar'da doğmuştur. 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur. Sultan Ahmet Sencer 8 Mayıs 1157'de hayata gözlerini kapamış ve Merv'de bulunan türbesine gömülmüştür. Tarihi kaynaklara göre küçük yaşta hükümdar olan Ahmed Sencer Horasan Valiliği'ni alarak topraklarını genişletmiştir.

SULTAN MELİKŞAH'IN OĞLU AHMED SENCER'İN HAYATI!

Ahmed Sencer 1086 yılında Sincar'da doğmuştur. Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer adıyla bilinen Ahmed Sencer 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde ise Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur. Babası Melikşah'tır, annesi cariye kökenli Taceddin Seferiyye Hatun'dur.

1097'de Sultan Berkyaruk 12 yaşında olan kardeşi Ahmed Sencer'e Merv şehrinde merkezi olan Horasan valiliğini verdi. Ahmed Sencer bundan sonra 1097-1118 döneminde hemen hemen 20 yıl devamlı olarak Horasan'ı idare etti ve Horasan'da bağımlı Horasan Selçuklu Devleti sultanı oldu.

Ahmet Sencer ve Berkyaruk'un amcası olan Tutuş Suriye'ye ilerleyerek Şam ve Halep şehirlerini eline geçirip 1118-1157 yılında Suriye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olmuştur.

Horasan Valisi olan Ahmet Sencer yeğeni II. Mahmut'un Sultan olmasını ve kendisinin de yeğenine bağımlı olarak Horasan'ı idare etmesini kabul etmedi. Horasan'da Ahmet Sencer Sultan olarak ilan edildi. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Sultan Sencer'in karısı Türkan Hatun Sultan Oğuzlar tarafından salıverilmesinden önce öldürüldü. Sultan Ahmet Sencer ise 8 Mayıs 1157'de hayata gözlerini kapadı.