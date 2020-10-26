Akdeniz Bitki Örtüsü Nedir? Akdeniz İklimi Bitki Örtüsü Özellikleri ile İlgili Bilgiler

Akdeniz Bölgesi ülkemizin en sevilen ve en güzel bölgelerinden birisidir. İnsanların bu bölge ile ilgili akıllarında pek çok sorusu vardır. Akdeniz Bölgesi'nde isminden de anlaşılacağı üzere Akdeniz İklimi hakim olan bir bölgedir. Akdeniz İklimi yaşanan yerlerde bir bitki örtüsü vardır. Ve bu bitki örtüsünün ne olduğu insanların ilgisini çeken bir konudur. Peki bu denli sevilen Akdeniz Bölgesi'nin bitki örtüsü nedir? Akdeniz Bitki Örtüsü ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar bu yazıda...
Akdeniz Bitki Örtüsü Nedir?
Akdeniz Bölgesi'ne hakim olan iklim Akdeniz İklimidir. Akdeniz İkliminde ise yaygın olarak görülen bitki örtüsü Makidir. Maki Bitki Örtüsü Akdeniz'de yetişen bitkilerin genel bir adıdır. Bu bitki örtüsüne de Maki Bitki Örtüsü denmektedir. Maki Bitki Örtüsünde çalılık ve bodur ağaçlar yaygındır. Bu bölgedeki ormanlar tahrip edilmiştir ve ardından Maki adı verilen bu bitkiler kalmıştır. Maki Bitki örtüsü deniz kenarlarında ve Akdeniz İkliminin olduğu yerlerde görülmektedir. Akdeniz Bitki Örtüsü olan Maki Bitki Örtüsü yaz kış sürekli olarak yeşillik kalmaktadır.
Akdeniz Bitki Örtüsü Özellikleri
Maki Bitki Örtüsü Akdeniz İkliminin olduğu yerlerde görülen bir bitki örtüsüdür. Ancak en yaygın olduğu yer Akdeniz Bölgesi'dir. Bu bölgede Maki türleri 20'ye kadar çıkmaktadır. Akdeniz Bitki Örtüsü olan Makinin pek çok özelliği de bulunmaktadır. Bu özellikler de internet üzerinde çok fazla araştırılmaktadır. Akdeniz Bitki Örtüsü olan Makinin özelliklerinden bazıları şunlardır:
Akdeniz Bitki Örtüsü ile İlgili Bilgiler
Akdeniz Bitki Örtüsü Ağaçları
Akdeniz İkliminde yaygın olan Maki Bitki Örtüsünde pek çok ağaç çeşidi vardır. Maki bitki örtüsünün oldukça fazla çeşitleri bulunur. Bu makiler; Çalı görünümlü fundalıklar, Yabani zeytin, Kermes meşesi, Kadran ardıcı, Dağ çileği, Keçi boynuzu, Laden, Böğürtlen, Ak deniz defnesi, Sakız ağacı gibi çeşitlerden oluşmaktadır. Çeşitleri belirtilen maki bitki örtüleri yazları sıcak ve kurak kışlar ise ılık ve yağışlı iklime sahip olan Akdeniz iklimine uygun bitki örtüsüdür. Akdeniz iklim çeşidinde don olmadığı için maki bitkisi burada yetişebilir. Bu bitki örtüsü her mevsim yeşil kalır. Kışın yapraklarını dökmeyen bitki örtüsüdür. Maki bitki örtüsü dayanıklı ve dikenli bitki topluluğundan oluşur. Denize yakın bölgelerde daha sık olarak bulunur. Makilerin boyları 1-2 metreyi geçmez. toprağın yüzeyinde sık doku oluşturur. Akdeniz bölgesinin 800-900 metre yüksekliklerinde sık olarak maki bitki örtüsü yaygındır. Maki bitki örtüsü dünyanın başka bölgelerinde de bulunur.