Akdeniz Bitki Örtüsü Nedir? Akdeniz İklimi Bitki Örtüsü Özellikleri ile İlgili Bilgiler

Akdeniz Bölgesi ülkemizin en sevilen ve en güzel bölgelerinden birisidir. İnsanların bu bölge ile ilgili akıllarında pek çok sorusu vardır. Akdeniz Bölgesi'nde isminden de anlaşılacağı üzere Akdeniz İklimi hakim olan bir bölgedir. Akdeniz İklimi yaşanan yerlerde bir bitki örtüsü vardır. Ve bu bitki örtüsünün ne olduğu insanların ilgisini çeken bir konudur. Peki bu denli sevilen Akdeniz Bölgesi'nin bitki örtüsü nedir? Akdeniz Bitki Örtüsü ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar bu yazıda...

Akdeniz Bitki Örtüsü Nedir?

Akdeniz Bölgesi'ne hakim olan iklim Akdeniz İklimidir. Akdeniz İkliminde ise yaygın olarak görülen bitki örtüsü Makidir. Maki Bitki Örtüsü Akdeniz'de yetişen bitkilerin genel bir adıdır. Bu bitki örtüsüne de Maki Bitki Örtüsü denmektedir. Maki Bitki Örtüsünde çalılık ve bodur ağaçlar yaygındır. Bu bölgedeki ormanlar tahrip edilmiştir ve ardından Maki adı verilen bu bitkiler kalmıştır. Maki Bitki örtüsü deniz kenarlarında ve Akdeniz İkliminin olduğu yerlerde görülmektedir. Akdeniz Bitki Örtüsü olan Maki Bitki Örtüsü yaz kış sürekli olarak yeşillik kalmaktadır.

Akdeniz Bitki Örtüsü Özellikleri

Maki Bitki Örtüsü Akdeniz İkliminin olduğu yerlerde görülen bir bitki örtüsüdür. Ancak en yaygın olduğu yer Akdeniz Bölgesi'dir. Bu bölgede Maki türleri 20'ye kadar çıkmaktadır. Akdeniz Bitki Örtüsü olan Makinin pek çok özelliği de bulunmaktadır. Bu özellikler de internet üzerinde çok fazla araştırılmaktadır. Akdeniz Bitki Örtüsü olan Makinin özelliklerinden bazıları şunlardır:

Akdeniz'de daha sık görülse de Maki Bitki Örtüsü Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgesinin deniz kenarlarında da görülebilir.

Maki Bitki Örtüsü yazların nemli ve yağışlı geçmesini sağlarken kışların da ılık geçmesini sağlar.

Akdeniz Bölgesinde 20 çeşit Maki bulunmaktadır.

Maki Bitki Örtüsünde bulunan ağaçların boyları en fazla 2 metredir.

Maki bitkileri kuraklığa dayanıklı bitkilerdir.

Maki Bitkileri ne yazın ne de kışın yapraklarını dökmezler.

Akdeniz dışında bazı bölgelerde Yalancı Maki adı verilen Makiler de bulunmaktadır.

Akdeniz Bitki Örtüsü ile İlgili Bilgiler

Genellikle Akdeniz bölgesinde bulunan geniş alanları kaplayan ağaççık halindeki bitkiye maki bitki örtüsü denmektedir.

Maki bitki örtüsü bodur ağaçlar ve çalılardan oluşmaktadır.

Maki bitki türü orman yangınları sonucu veya insanların ormanı yok etmesi sonucun da oluşmuştur. Yangınlar sonrasında diğer bitkilerin çıkmasına izin vermeden yetişen bodur çalılıklara denmektedir.

Maki bitki örtüsü suya fazla ihtiyaç duymayan kökleri derinlerde olan sert yapraklı bitkidlere denir.

Toprakta bulunan nem maki bitki örtüsünün su ihtiyacını karşılamaya yetmektedir.

Maki bitki örtüsü her ne kadar Akdeniz bitki örtüsü olarak bilinse de Akdeniz bölgesi dışındaki bazı bölgelerde de bulunur. Bu bölgeler ise güney Ege, Marmara, Karadeniz kıyılarıdır. Karadeniz bölgesinde bulunan makilere verilen ad yalancı makidir.

Akdeniz Bitki Örtüsü Ağaçları

Akdeniz İkliminde yaygın olan Maki Bitki Örtüsünde pek çok ağaç çeşidi vardır. Maki bitki örtüsünün oldukça fazla çeşitleri bulunur. Bu makiler; Çalı görünümlü fundalıklar, Yabani zeytin, Kermes meşesi, Kadran ardıcı, Dağ çileği, Keçi boynuzu, Laden, Böğürtlen, Ak deniz defnesi, Sakız ağacı gibi çeşitlerden oluşmaktadır. Çeşitleri belirtilen maki bitki örtüleri yazları sıcak ve kurak kışlar ise ılık ve yağışlı iklime sahip olan Akdeniz iklimine uygun bitki örtüsüdür. Akdeniz iklim çeşidinde don olmadığı için maki bitkisi burada yetişebilir. Bu bitki örtüsü her mevsim yeşil kalır. Kışın yapraklarını dökmeyen bitki örtüsüdür. Maki bitki örtüsü dayanıklı ve dikenli bitki topluluğundan oluşur. Denize yakın bölgelerde daha sık olarak bulunur. Makilerin boyları 1-2 metreyi geçmez. toprağın yüzeyinde sık doku oluşturur. Akdeniz bölgesinin 800-900 metre yüksekliklerinde sık olarak maki bitki örtüsü yaygındır. Maki bitki örtüsü dünyanın başka bölgelerinde de bulunur.