Akıma kapılan öğretmen 25 gün sonra yaşamını yitirdi

Kocaeli Darıca İlçesinde 25 gün önce meydana gelen olayda, tadilat yapmak amacıyla çıktığı çatıda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan emekli öğretmen Nusret Çaydaş (64), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Yiğit Sokakta oturan emekli öğretmen Nusret Çaydaşı(64), 1 Ekim 2020 günü tadilat yapmak amacıyla evinin çatısına çıktı. Çalıştığı esnada elinde bulunan demir profil evin üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattına temas eden Çaydaşı, akıma kapıldı. Olayda ağır yaralanan ve Darıca Farabi Araştırma ve Eğitim Hastanesine sevk edilen Çaydaşı, daha sonra Kartaş Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.25 günden bu yana tedavi gören Nusret Çaydaşı, sabah saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Çaydaşı'nın cenazesi yapılan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilerek Darıca'da toprağa verildi.