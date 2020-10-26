Alkollü araç kullanan 273 sürücü ehliyetsiz kaldı

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polislerince hafta sonu yapılan alkollü araç kullanımı denetimlerinde 273 kişinin sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 105 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Ekim – 24 Ekim tarihlerinde 'Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanımı' yapan sürücülere yönelik il genelinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde; Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 (Hususi otomobillerde 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanmak) maddesine istinaden, alkollü olarak araç kullanan 273 şahsın sürücü belgesi geçici süre ile (1.kez 6 ay- 2.kez 2 yıl- 3.kez 5 yıl) geri alındı. 105 araç trafikten men edildi

2 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ayrıca belirtilen tarihlerde Uyuşturucu Test Cihazı ile toplam 11 test yapıldı. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 2 sürücünün test sonucunun Pozitif olduğu tespit edilerek ilgili Polis Merkezlerine teslim edildi. Bu sürücülerin Savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri sonucuna göre KTK 48/8 maddesi gereğince sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geçici olarak geri alınarak her sürücüye ayrı ayrı 6 bin 333 lira idari para cezası uygulanacak.