Annelerin evlat direnişi 420’inci gününe girdi

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 420'inci gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP ili binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin, Kandil'e karşı sürdürdükleri evlat direnişi devam ediyor. 164 ailenin oturma eylemi 420'inci gününe girerken, anneler, çocuklarının dağa götüren HDP'ye tepki gösterdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile tüm tehditlere rağmen eyleme devam eden aileler, çocuklarını bir kez daha HDP'den istedi. Evlatlarını kandıran HDP'nin çocuklarını geri getirmesini isteyen anneler, evlatları dağda olan ailelerin oturma eylemine katılmasını ve direnişi yükselteme çağrısında bulundular. Eylem sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçan çocukların ailelerine kavuştuğuna dikkat çeken anneler, evlatlarını alana kadar eyleme devam edeceklerini bir kez daha yenilediler.

19 AİLE EVLADINA KAVUŞTU



Bir yıldan fazladır devam eden eylem sayesinde, anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma ile anne Safiye Coşkun oğlu İbrahim Coşkun olmak üzere 19 aile evladına kavuştu.