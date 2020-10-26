Asya Hun Devleti Kurucusu, Bayrağı, Haritası, Başkenti ve Özellikleri Hakkında Bilgiler: Asya Hun Devleti Kuruluşu

Geçmişte hüküm sürmüş olan yüzlerce devlet vardır. Bu devletlerin her biri de önemli değerlere sahiptir. Devletler ile ilgili kayıtlı ya da kayıtlı olmayan çok fazla bilgi vardır. İlk Türk Devleti olarak bilinen Asya Hun Devleti hakkında da insanların öğrenmesi gereken çok fazla detay vardır. Peki Asya Hun Devletinin özellikleri nelerdir? Asya Hun Devleti Ne Zaman Kuruldu? Asya Hun Devleti hakkında bilinmesi gereken birçok ayrıntı bu yazıda...

Asya Hun Devleti Kurucusu

Büyük Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır. MÖ 3. yüzyılda yaşamış olan Teoman MÖ 220-209 tarihleri arasında hükümdarlık yapmıştır. Asya Hun Devleti Ö 220 yılında kurulmuştur. O dönemde Türkler devlet başkanlarına "Yabgu" diyorlardı. Bu yüzden tarihte Teoman Yabgu olarak da bilinmektedir. Teoman, Asya Hun Devletini kurarak dağınık vaziyette olan Hunlar, Moğollar, Türkler ve Tunguzları bir araya getirdi. Kavimlerin birleşmesiyle büyük bir güç oluşturarak, Çin'in başına bela oldular. Teoman, Çin'le yapılan bir anlaşma sonucunda Çinli bir gelin almış ve ondan da bir oğlu dünyaya gelmiştir. Çinli gelin kendi oğlunun tahta geçmesi için Teoman'ın oğlunu sürgüne göndertmiş, hatta öldürmek istemiştir. Bunun üzerine Mete de babasına isyan ederek, bir av sırasında babasını öldürmüş ve ardından tahta kendisi geçmiştir.

Asya Hun Devleti Bayrağı

Asya Hun İmparatorluğunun bayrağı "koyu sarı zemin üzerinde sarı ejderha" olarak nitelendirilebilir. Sarı renk, Türk mitolojisi ve dünyevi zenginlikleri ifade eder. Büyük Hum İmparatorluğu'nun bayrak zemininde bulunan sarının koyu tonu, altın sarısı rengine yorularak; dünyevi zenginlikleri işaret ettiği düşünülmektedir. Bir diğer görüş ise Eski Türk Devletleri'nde sarı rengin "dünyanın merkezi" anlamına geldiği yönündedir. Bu bilgiye dayanılarak, coğrafi konumun bayrak değerinde yansıtılmak istendiği; hükümranlığın, gücün göstergesi olan "merkeze sahip olmanın" belirtildiği çıkarılmaktadır. Bayrak üzerinde yer alan "ejderha" figürü, pek çok dünya mitolojisinde olduğu üzere Türk kültüründe de kendisine yer bulmuş ve bayraklarda kullanılmıştır. Türk mitolojisinde "ejderha", kudret gibi iyi anlamda olmasının yanı sıra yıkıcı doğa olaylarını temsil eden şeytani bir yaratık olarak da görülmüştür. Ayrıca bu mitolojide Asya Hun Hükümdarı Mete için "ejder" soyundan geldiği rivayetleri vardır. Bayraklarındaki ejderha ile ilişkilendirilebilecek diğer bir yargı ise Hun Devleti şehirlerinde "ejderha" isimlerinin rastlanmasıdır: "Yatan Ejderin Beldesi" ve "Ejderin Şehri" isimli şehir yapılarından yola çıkılarak bayraklardaki motiflerin devletin yaşam tarzıyla bağdaştırılabileceği söylenmektedir. Günümüzde de "ejderha" motifi Bhutan'ın bayrağında bulunarak, halen daha Asya toprakları üzerindeki etkisini sürdürmektedir.

Asya Hun Devleti Başkenti

Teoman tarafından kurulmuş ilk Türk Devleti'nin başkenti Ötüken'dir. Ötüken şehri Türkler için kutsal şehir olarak kabul edilmektedir.

Asya Hun Devleti Özellikleri

Asya Hun Devleti Orta Asya'da kurulmuş bir devlettir.

Orta Asya'da kurulmuş olan ilk Türk Devletidir.

Anadolu'ya ilk keşif birliklerini göndermiştir.

Asya Hun Devleti Teoman tarafından kurulmuştur.

Devletin başkenti Ötüken'dir.

Asya Hun Devletinin en parlak dönemleri Mete Han, Kiok ve Cün-cin gibi hükümdarlarla yaşanmıştır.

Göçebe hayat sürmüşlerdir.

Yerleşik hayata geçmeseler de tarımla uğraşmışlardır.

Su, ay, güne, toprak gibi şeyleri kutsal saymışlar ve çok tanrılı inanca sahip olmuşlardır.

Dini inançlarından birisi de Şamanizm'dir.

Çinlilerle çok uğraşmışlardır.

Hun sözcüğü Türk halkı ve insan demektir.

Asya Hun Hükümdarları