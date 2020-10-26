Avrupa’da korona protestoları yayılıyor

Dünyada koronavirüs vakaları artarken Avrupa'da alınan tedbirlere karşı protestolar da yayılıyor. İşte onlardan bazıları:Başkent Roma'da'daki protesto gösterisinde çıkan olaylarda, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İtalya bayrağı taşıyan ve "Özgürlük, özgürlük" sloganı atan protestoculardan 10'u gözaltına alındı.Polis Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahale etti.Başbakan Boyko Borisov'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.