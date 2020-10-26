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’da korona protestoları yayılıyor

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 ABONE OL
Avrupa’da korona protestoları yayılıyor
Dünyada koronavirüs vakaları artarken Avrupa'da alınan tedbirlere karşı protestolar da yayılıyor. İşte onlardan bazıları:
İTALYA: Başkent Roma'da'daki protesto gösterisinde çıkan olaylarda, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İtalya bayrağı taşıyan ve "Özgürlük, özgürlük" sloganı atan protestoculardan 10'u gözaltına alındı.
İNGILTERE: Polis Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahale etti.
BULGARİSTAN: Başbakan Boyko Borisov'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Avrupa’da korona protestoları yayılıyor
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