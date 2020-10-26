Azılı hırsızlık zanlıları kovalamacanın ardından yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir mahallede üç şüphelinin hırsızlık amacıyla ikamet zillerine bastığı ihbarını alınca harekete geçti.



ÜÇ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI



Olay yerine intikal eden Emniyet'in Mobil Park ekipleri, eşkâle uygun üç şüpheliyi gördü. Bu esnada görevlileri fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüpheli üç kadın ayrıca ellerinde bulunan hırsızlık malzemesini yere fırlattı. Kısa süreli kovalamacanın ardından üç kadın gözaltına alındı.





ALTIN TAKILAR ELE GEÇİRİLDİ

Yere fırlattıkları malzemeleri ele geçiren Mobil Park ekipleri, iki altın yüzük, iki altın bilezik, bir taş işlemeli kolye ucu, bir altın renkli saat, iki çeyrek altın çerçevesi, bir bileklik, bir küpe, altı cam bardak, altı tabaklık, iki cam süs eşyası ele geçirdi.





ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Üç kadın şüpheliden Z. O. hırsızlık suçundan 77, evden hırsızlık kaydının ise 16 olduğu tespit edildi. Şüphelilerden G. U.'nun evden hırsızlık kaydının bir tane olduğu, diğer şüpheli Y. U.'nun ise hırsızlık suçundan bir kaydı olduğu ancak 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Her üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.