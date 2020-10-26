Başakşehir'e kültür ve yaşam parkı

İstanbul Başakşehir'de yeni bir yaşam parkı inşa ediliyor. Kayaşehir ve Fenertepe'nin ardından ilçenin üçüncü kültür ve yaşam parkı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın hemen yanında inşa ediliyor.

Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın bünyesinde; Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), bilgievi, gençlik merkezi, kapalı spor parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ve bay-bayan fitness salonu ile çocuklar için jimnastik salonu yer alacak.

Merkezde ayrıca müzik, ebru, resim, yabancı dil dallarında sanat atölyeleri ve sınıflar, Web TV stüdyosu, 500 kişilik çok amaçlı salon ve sergi alanı, semt kütüphanesi, etüt alanı, çocuk parkı ile kafeterya bulunacak. Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı, toplam 10 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine kurulacak ve 6 bin metrekare alanda peyzajla bütünleşik tasarım yer alacak. Kasım ayında yapımına başlanacak yeni yaşam parkı, 500 gün içinde tamamlanacak.