Battal Gazi Destanı Nedir, Kısaca Özeti - Battal Gazi Kimdir?

Seyyid Battal Gazi adıyla da bilinen Battal Gazi ile ilgili pek çok hikaye bulunmaktadır. Hayatı çoğu insanın dilindedir. Çünkü Battal Gazi ile ilgili bir sürü sinema, dizi ve hikaye bulunmaktadır. Battal Gazi ile ilgili pek çok detay insanların dikkatlerini çekmektedir. Bu yüzden de internet üzerinde sık sık Battal Gazi Destanı'nın özeti araştırılmaktadır. Peki Battal Gazi Destanının özeti nedir? Battal Gazi Destanı Nedir? Ayrıntılar bu yazıda...

Battal Gazi Destanı Özeti

Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikâyelerini içine alan esere Battal Gazi Destanı denir. Battal Gazi, 8. yüzyılda Emevilerin Anadolu'da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda "Battal" (kahraman) lakabıyla ün kazanmış Müslüman bir Arap kumandanıdır. Battal Gazi'nin asıl adı Abdullah'tır. Bu Müslüman kumandan hakkında söylenen kahramanlık hikâyeleri ve menkıbeler, 11. yüzyıldan itibaren Türkler arasında büyük bir şöhrete ulaşmıştır. Battal Gazi, gazi-velî hüviyetiyle yüceltilmiş ve destan kahramanı olmuştur. Battalname içerisinde Battal Gazi'nin Anadolu'da Hıristiyanlarla yaptığı savaşlar konu almaktadır. Bu savaşlarda merkez genellikle Malatya yöresidir. Savaşlar İslâmiyet-Hıristiyanlık mücadelesi şeklinde dini bir amaç taşımaktadır. Cihad ve gaza ruhu kendini kuvvetli bir biçimde vurgulanmaktadır. Battal Gazi bu savaşlarda bir "evliya" karakteri sergilemektedir. Devler ve cadılarla savaşmaktadır; okuduğu dualarla büyüleri bozar; ateşte yanmaz; göz açıp kapayıncaya kadar uzun mesafeler aşar; Hızır'la yoldaştır, sıkışık zamanlarda ondan yardım görür... Kâfirleri İslâm'a davet eder, davetini kabul etmeyenleri ise öldürür. Her savaşın sonunda elde ettiği malı mülkü din uğruna savaşan yiğitlere dağıtan bir insandır. Türk gazi tipinin mükemmel bir örneğini gösteren Battal, gerek kahramanlığı gerekse evliya karakteriyle Anadolu insanı üzerinde son derece etkili bir hale gelmiştir. Bu yüzden de Battalnâme Anadolu halkı arasında asırlarca sözlü olarak yaşamış eserdir. Ayrıca Anadolu dışında yaşayan Türk toplulukları arasında da sevilmiş, yazılmış ve okunmuştur. Tamamen Müslüman Türk geleneklerine göre meydana gelmiş olan Battal Gazi Destanı'nın yazıya geçiriliş tarihi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, eserin 11.-12. yüzyıllarda Danişmendliler zamanında söylendiği ve Danişmendnâme'nin yazılış tarihi olan 643'ten (1245-1246) önce yazıldığı tahmin edilir.

Battal Gazi Kimdir?

Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış olan liderdir. Kendisi Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin oğludur. Annesi Saide Hatun Türk asıllı bir kadındır. Doğduğu ve yaşadığı evin yeri halen bellidir ve duruyordur. Yıkıntı halinde korunmaktadır. Battal Gazi'nin evi uzun yıllar halka yemek dağıtılan hayrat yeri olarak kullanılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde buradan bahsedilmektedir. Malatya'da doğduğu yere kendi ismi verilmiştir. Annesi Saide Hatun ile eşi Zeynep Hanım'ın ve iki oğlunun ve Torunu Vaiz Baba Türbelerinde Malatya (Battalgazi)'dedir. Amcası Hasan Gazi'nin Türbesi İse Malatya Darende'dedir. Battal Gazi Destanı'nda ve halk hikâyelerinde, Emeviler zamanında Arap ordusuyla birlikte İstanbul'u kuşattığı anlatılır. Kuşatma hem denizden hem karadan yapılmıştır ama başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Destanda Battal Gazi'nin düşmanı, Arap komutanına oyun oynayıp kuşatma başladığında İstanbul'a geçerek imparatorluğunu ilan eden İmparator Leon'dur. Arap tarihinde II. İstanbul kuşatmasının tarihi 71 7- 718 olarak bilinmektedir. Bizans tarihindeki veriler de bu tarihi doğrulamaktadır. Ayrıca Bizans tarihinde İmparator III. Leon'un tahta çıkma tarihi 717 olarak belirtilir. Bundan dolayı destandaki Leon'un İmparator III. Leon olma olasılığı üzerinde durulmaktadır. Destanda Battal Gazi'nin kuşatma sırasında yirmili yaşlarında olduğu söylendiği için, Battal Gazi'nin doğum yılının 690-695 civarı olmasının olası olduğu düşünülmektedir. Battal Gazi'nin 740 yılındaki Afyon (Akroinon) Savaşı'nda öldüğü konusunda tarihçiler mutabakata varmışlardır. Battal Gazi 740 yılında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarında savaşta aldığı yara sebebiyle şehit olmuştur. Anadolu'da İslam'ın yayılmasına büyük katkıları olmuştur.