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cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

15 Aralık 2016'da yaşam koçu ve yazar , Sinem Koç isimli kadın tarafından ofisinin bulunduğu binaya girerken silahla vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısının verdiği ifadeler ise duyanları şoke etmişti. Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Katil zanlısı Sinem Koç, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte son dakika haberinden detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:11 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:42 ABONE OL
Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

Yaşam koçu ve "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı 'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ancak adli tıp kurumu raporlarındaki çelişki nedeniyle davası Yargıtay da bozularak yeniden yargılanan Sinem Koç, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye gönderildiğini ve raporda, sanığın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi. Duruşma savcısı, sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

"KİTABIN ETKİSİNDE KALDIM"

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Sinem Koç, "Kitabın etkisinde kaldım. Ben kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum" diyerek kitabın psikologlar tarafından incelenmesini talep etti.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

"CEZASINDA İNDİRİM YAPILMASIN"

Şikayetçiler avukatı Dilek Helvacı ise mütalaaya katıldıklarını belirterek "Olaydan bir gün sonra 'Şeytanı öldürdüm' diye basın açıklaması yapması nedeniyle hakkında takdiri indirim nedenleri yapılmamasını talep ediyoruz" dedi.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMADI

Esasa etkili olmayacağı gerekçesiyle mahkeme heyeti, kitabın incelenmesi talebini reddetti. Heyet, sanık Sinem Koç'u "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğunu gösterir herhangi bir davranışı gözlemlenmediğini, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında herhangi bir takdiri indirim de yapmadı.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar , işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. 30 Mart 2017'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" demişti.

Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

Sanık Sinem Koç 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, "Kasten tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Koç, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle kararın bozmuştu.

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Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!
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