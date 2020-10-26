Beki İkala Erikli cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet!

Sanık Sinem Koç 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, "Kasten tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Koç, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle kararın bozmuştu.