Belirli Gün ve Haftalar: MEB Okul Öncesi ve Aylara Göre 2020 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi

Belirli gün ve haftalar çizelgesi her yıl çıkarılır. Bu çizelgeye göre öğrenciler ve öğretmenler belirli günleri, haftaları görürler. Genellikle okullar açılmadan önce bu çizelge araştırılmaya başlanır. İnsanların son zamanlarda sık sık araştırdıkları belirli gün ve haftalar çizelgesi bu yazımızda vardır. Peki belirli gün ve haftalar çizelgesinde neler vardır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Ocak Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Cüzzam Haftası (25 - 31 Ocak)

Dünya Cüzzam Günü (25 Ocak)

Dünya Gümrük Günü (26 Ocak)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Gazeteciler Günü (10 Ocak)

Veremle Savaş Eğitimi Haftası (Ocak ayının ilk haftası)

Yeni Yıl (Yılbaşı)(1 Ocak)

Şubat Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü (19 Şubat)

Sevgililer Günü (14 Şubat)

Sivil Savunma Günü(28 Şubat)

Mart Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Bilim ve Teknoloji Haftası (8 - 14 Mart)

Çanakkale Zaferi (Kahramanlık Günü ) (18 Mart)

Deprem Haftası (1 - 7 Mart)

Dünya Çocuk Şiirleri Günü (22 Mart)

Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)

Dünya Meteoroloji Günü (23 Mart)

Dünya Su Günü (22 Mart)

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü (12 Mart)

Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi günü)

Nevruz Bayramı (21 Mart)

Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü (16 Mart)

Orman Haftası (21 - 26 Mart)

Şehitler Günü (18 Mart)

Tıp Bayramı (14 Mart)

Tüketiciyi Koruma Haftası (15 - 21 Mart)

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

Uluslararası Irk Ayırımı İle Mücadele Günü (21 Mart)

Vergi Haftası (Mart ayının son haftası)

Yaşlılara Saygı Haftası (18 - 24 Mart)

Yeşilay Haftası(Mart ayının ilk haftası

Nisan Ayı Belirli Gün ve Haftalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Avukatlar Günü (5 Nisan)

Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta)

Dünya Sağlık Günü (7 Nisan)

Ebeler Haftası (21- 28 Nisan)

Kanserle Savaş Haftası (1- 7 Nisan)

Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)

NATO Günü (4 Nisan)

Okuma Bayramı (Sınıf öğretmeninin belirleyeceği bir gün)

Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Günü (10 Nisan)

Sağlık Haftası (8 - 14 Nisan)

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası (7 - 13 Nisan)

Şehitler Haftası (14 Nisan)

Turizm Haftası(15 - 22 Nisan)

Mayıs Ayı Belirli Gün ve Haftalar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

Aile Haftası (15 Mayıs Tarihini İçine Alan Hafta)

Anneler Günü (Mayıs ayının 2. Pazar günü)

Avrupa Günü (5 Mayıs)

Bilişim Haftası (Mayıs Ayının İlk Haftası)

Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10 Mayıs)

Dünya Çiftçiler Günü (14 Mayıs)

Dünya Eczacılık Günü (14 Mayıs)

Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) (1 Mayıs)

Engelliler Haftası (10 - 16 Mayıs)

Etik Günü (25 Mayıs)

Gençlik Haftası (19 - 25 Mayıs)

Hava Şehitlerini Anma Günü (15 Mayıs)

Hemşireler Haftası (12 - 18 Mayıs)

Hıdrellez (6 Mayıs)

İş Güvenliği Haftası (4 -10 Mayıs)

İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1 - 7 Mayıs)

Kardeşlik Haftası (28 Nisan - 4 Mayıs)

Müzeler Haftası (18 - 24 Mayıs)

Trafik ve İlk Yardım Haftası (Mayıs Ayının İlk Haftası)

Türk Büyükleri Günü (29 Mayıs)

Uluslararası Aile Günü (15 Mayıs)

Vakıflar Haftası(Mayıs ayının 2.haftası)

Haziran Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Babalar Günü (Haziran Ayının 3. Pazar Günü)

Çevre Koruma Haftası (Haziran Ayının 2. Haftası)

Dünya Çevre Günü (5 Haziran)

Ramazan Bayramı (Her Yıl 10 Gün Geri Gelir)

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü(26 Haziran)

Temmuz Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Dünya Nüfus Günü (10 Temmuz)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz) Ders yılının başladığı 2 hafta içerisinde anma programı uygulanır.

Gazeteciler ve Basın Bayramı (24 Temmuz)

Kabotaj ve Deniz Bayramı(1 Temmuz)

Ağustos Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Kurban Bayramı (Her Yıl 10 Gün Geri Gelir)

Zafer Bayramı (30 Ağustos)

Zafer Haftası(26-30 Ağustos)

Eylül Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Dünya Barış Günü (1 Eylül)

Dünya Turizm Günü (27 Eylül)

Gaziler Günü (19 Eylül)

İlköğretim Haftası (Okulların Açıldığı İlk Hafta)

Türk Dil Bayramı (26 Eylül)

Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası)(25 Eylül - 1 Ekim)

Ekim Ayı Belirli Gün ve Haftalar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

Ahilik Kültür Haftası (8 Ekim -12 Ekim)

Ankara'nın Başkent Oluşu (13 Ekim)

Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)

Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

Camiiler Haftası (Ekim Ayının 1. Haftası)

Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk Pazartesi Günü)

Dünya Gıda Günü (16 Ekim)

Dünya Konut Günü (13 Ekim)

Dünya Mimarlık Günü (4 Ekim)

Dünya Standartlar Günü (14 Ekim)

Dünya Tasarruf Günü (31 Ekim)

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

Kızılay Haftası (29 Ekim - 4 Kasım)

Standartlar Haftası (Ekim ayının 3. haftası)

Uluslararası Öğretmenler Günü(5 Ekim)

Kasım Ayı Belirli Gün ve Haftalar

10 Kasım Atatürk'ün Ölüm Günü (10 Kasım)

24 Kasım Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (22 - 27 Kasım)

Atatürk Haftası (10 - 16 Kasım)

Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (Kasım ayının 2. Pazartesi başlayan hafta)

Dünya Felsefe günü (20 Kasım)

Dünya Şehircilik Günü (6 Kasım)

Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)

Organ Nakli Haftası (3 -9 Kasım)

Türk Harf Devrimi Haftası (1 - 7 Kasım)

UNESCO'nun Kuruluş Günü(16 Kasım)

Aralık Ayı Belirli Gün ve Haftalar