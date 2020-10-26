Biga'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Backhat'ın 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çerkes kökenli olan Shapsough Bachkhat'ın ABD vatandaşı olduğu ve bir süre önce dedelerinin göç etmeden önce yaşadığı Biga'ya gelerek yalnız yaşadığı öğrenildi.