Bir hiç yüzünden cinayet

İstanbul Arnavutköy'de eşi Veysi Çelik tarafından sokakta pompalı tüfekle öldürülen 5 çocuk annesi Hatice Çelik'in bir hiç uğruna katledildiği ortaya çıktı. Katil kocanın cinayeti, 'akrabalarıyla görüşmesini istememesine rağmen eşinin kız kardeşiyle görüşmekte ısrar ettiği için' işlediği belirlendi. Olay, Arnavutköy'deki evlerinin önünde 8 Haziran'da meydana gelmişti. Katil zanlısı koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede kocanın eşinin ailesiyle görüşmesinden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle eşi ile tartıştığı ve eşini sırtından vurduğu kaydedildi. Olay sırasında yeğen Saim Çelik eniştesini durdurmaya çalışsa da şüphelinin yere düşen Hatice Çelik'e bir el daha ateş ettiği ve olay nedeni ile korkup kaçtığı belirlendi. Veysi Çelik, önümüzdeki günlerde 'kasten adam öldürme' suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak