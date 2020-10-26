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Bir hiç yüzünden cinayet

Beş çocuk annesi olan eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı kocanın, cinayeti eşinin kız kardeşiyle görüşmesine kızıp işlediği ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 26.10.2020 ABONE OL
Bir hiç yüzünden cinayet
İstanbul Arnavutköy'de eşi Veysi Çelik tarafından sokakta pompalı tüfekle öldürülen 5 çocuk annesi Hatice Çelik'in bir hiç uğruna katledildiği ortaya çıktı. Katil kocanın cinayeti, 'akrabalarıyla görüşmesini istememesine rağmen eşinin kız kardeşiyle görüşmekte ısrar ettiği için' işlediği belirlendi. Olay, Arnavutköy'deki evlerinin önünde 8 Haziran'da meydana gelmişti. Katil zanlısı koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede kocanın eşinin ailesiyle görüşmesinden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle eşi ile tartıştığı ve eşini sırtından vurduğu kaydedildi. Olay sırasında yeğen Saim Çelik eniştesini durdurmaya çalışsa da şüphelinin yere düşen Hatice Çelik'e bir el daha ateş ettiği ve olay nedeni ile korkup kaçtığı belirlendi. Veysi Çelik, önümüzdeki günlerde 'kasten adam öldürme' suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak
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Bir hiç yüzünden cinayet
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