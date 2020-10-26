Bolu’da baca yangını köyü küle çevirdi

Bolu'da bir evin bacasında başlayan ve çevresindeki evlere sıçrayan yangın 12 evin kül olmasına neden oldu. Dün merkeze bağlı Kuzfındık köyünde Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle diğer evlere ve ahırlara sıçrayan yangın büyürken, tam 12 ev küle döndü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Tesellimiz, can kaybımız yok. Evleri yanan aileleri Bolu merkezde misafir edeceğiz" dedi.