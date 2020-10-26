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’da baca yangını köyü küle çevirdi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Giriş Tarihi: 26.10.2020 ABONE OL
Bolu’da baca yangını köyü küle çevirdi
Bolu'da bir evin bacasında başlayan ve çevresindeki evlere sıçrayan yangın 12 evin kül olmasına neden oldu. Dün merkeze bağlı Kuzfındık köyünde Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle diğer evlere ve ahırlara sıçrayan yangın büyürken, tam 12 ev küle döndü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Tesellimiz, can kaybımız yok. Evleri yanan aileleri Bolu merkezde misafir edeceğiz" dedi.
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Bolu’da baca yangını köyü küle çevirdi
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