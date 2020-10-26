Boyundan uzun akya ile poz verdi!

Çanakkale'de avladığı balıklarla adından sıkça söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan (47), bu kez boyundan uzun bir balık yakaladı. Turan, 35 kilogram ağırlığında, 1 metre 70 santim boyunda akya balığı ile poz verdi.Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 23 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (47), Gökçeada'da yaptığı dalıştan da eli boş dönmedi.

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 35 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santim boyunda akya balığı avladı.

Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Turan, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH