Çekmeköy'de düğün konvoyu terörüne rekor ceza

Sürücülerden Batuhan A. ve Yalçın A.'ya "herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden ayrı ayrı 6 bin 141 lira olmak üzere toplamda 12 bin 282 lira para cezası uyguladı. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, 06 SG 337 plakalı araç ise trafikten men edildi.