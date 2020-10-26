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DSİ dağları taşları üretim için aşıyor

Müdürlüğü ekipleri, 'nın Menteşe ilçesindeki Göktepe Köyüne su götürmek için dağları taşları aşarak betonlama ile sulama kanalı yapıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:25 ABONE OL
DSİ dağları taşları üretim için aşıyor

Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Göktepe Köyüne su götürmek için dağları taşları aşarak betonlama ile sulama kanalı yapıyor.

Muğla'nın ilçelerinden Menteşe'ye bağlı Göktepe mahallesinde bulunan 3 bin 680 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Göktepe sulaması inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; projenin tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 520 bin Türk lirası katkı sağlanması bekleniyor.

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DSİ dağları taşları üretim için aşıyor
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