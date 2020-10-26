Duck kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Duck kumaş nasıldır, fiyatları ne kadar?

Duck kumaşı çoğu zaman poplin kumaş ile karıştırılsa da kullanım alanları ve özellikleri bakımından farklı bir kumaştır. Bunun yanı sıra son günlerde oldukça popüler olan duck kumaşın ne anlama geldiği, fiyatı ve özellikleri internette en çok araştırılan sorular arasında yer almaktadır. Öyleyse duck kumaş nedir, fiyatı ve özellikleri nelerdir? İşte yanıtları…

DUCK KUMAŞ NEDİR?

Çiçekli ve geometri desenleri ile birçok kişinin zevkine hitap edebilen duck kumaşı pamuk ve polyester karışımından elde edilen kumaş çeşididir. Duck bezi ya da duck keteni gibi isimleri ile karşımıza çıkabilen bu kumaş türünün hepsi aynı kumaş çeşidini ifade etmekle birlikte özellikleri bakımından da birebir aynıdır.

Duck kumaş %65 pamuk %35 polyesterden meydana gelmektedir. Böylelikle pamuk ve polyesterin avantajlarından içinde bir miktar barındırır ve kumaşı daha kullanışlı ve farklı kılar. Bunun yanı sıra kaliteli bir duck bezinin pamuk oranı diğerlerine göre daha yüksektir.

DUCK KUMAŞIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Duck kumaşı ev dekorunda önemli bir yere sahip olmakla birlikte farklı kullanım alanlarına sahip bir kumaştır. Kullanım bakımından kolay olan duck kumaşın diğer özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Temizliği pratiktir, makinede yıkanabilir.

Fiyatı uygundur.

Farklı renkleri desenleri ile göz alıcı bir görünüme sahiptir.

Hava akışkanlığı bulunur, nefes alan bir kumaştır.

Çabuk kururlar.

Kolay yıpranmaz ve güçlü bir şekilde dokunmuştur.

İnsan sağlığı açısından zarar teşkil etmez.

Su ve lekelere karşı dayanıklıdır.

Ev tekstili için en ideal kumaşlardan biridir.

DUCK KUMAŞ FİYATLARI NELERDİR?

Evini çeşit çeşit desenlerle, zevkine göre dekore etmek isteyenler duck kumaş çeşitlerine birçok yerden ulaşabilirler. Boyutunu ve enini göz önünde bulundurduğunuzda duck kumaşını hemen hemen her yerden sipariş edebilirsiniz. Bu kumaşlar düz ve desenli duck kumaş olmak üzere ikiye ayrılırlar. Çoğunlukla metre fiyatları 20-25 TL arasında olan oldukça uygun fiyatlı kumaş çeşididir.

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