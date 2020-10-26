Düğün konvoyuna korona cezası 44 bin 520 lira

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı. Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da oyun oynadı. Görüntüler üzerine harekete geçen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri o sürücüleri tek tek tespit etti.

Sürücülerden lastik yakarak drift yapan Batuhan A. ve Yakup A.'ya 12 bin 280 lira ceza kesildi. Makas atan sürücü İsa Y'ye ise bin 280 lira ceza yazıldı. Ayrıca konvoyda bulunan ve düğüne katılan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile 44 bin 520 lira ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince görüntülerdeki düğün konvoyu ile ilgili yapılan çalışmada, Motosiklet ile drift yapan, lastik yakan 06 SG 337 plakalı araç sürücüsü Batuhan A. ve 34 GC 9447 plakalı araç sürücüsü Yalçın A. yakalandı.