e Devlet abonelik iptali hizmeti ile vatandaşlara yeni bir kolaylık daha sunuyor. Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell gibi kurumlarda bulunan aboneliklerin iptalinde faks çekme, bayilere gitme gibi dertler olmaksızın işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

E DEVLET ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR? DIGITURK, D-SMART,SUPERONLINE,TTNET,TURKCELL ABONELİK SONLANDIRMA E DEVLET ÜZERİNDEN AÇILDI MI?

Abone sayısı 200 binden fazla elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitme dönemi sona eriyor. Vatandaşlar dilerse bu işlemlerini e devlet sistemi üzerinden abonelik iptali hizmeti ile artık kolaylıkla sağlayabilecek…