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Haberler Yaşam Haberleri e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır?

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Vatandaşların birçok işlemine kolaylık sağlayan sistemi bu kez , D-Smart, Superonline, , gibi hizmetlerde abonelik iptali sağlayan yeni uygulamasını duyurdu. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan bu uygulama sayesinde kişiler kurumların müşteri hizmetlerine bağlanabilmek için saatlerce beklemeden, bayilerine gitme zorunluluğu olmadan veya faks göndermeden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:14 ABONE OL
e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır?

e Devlet abonelik iptali hizmeti ile vatandaşlara yeni bir kolaylık daha sunuyor. , D-Smart, Superonline, , gibi kurumlarda bulunan aboneliklerin iptalinde faks çekme, bayilere gitme gibi dertler olmaksızın işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

E DEVLET ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR? DIGITURK, D-SMART,SUPERONLINE,TTNET,TURKCELL ABONELİK SONLANDIRMA E DEVLET ÜZERİNDEN AÇILDI MI?

Abone sayısı 200 binden fazla elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitme dönemi sona eriyor. Vatandaşlar dilerse bu işlemlerini e devlet sistemi üzerinden abonelik iptali hizmeti ile artık kolaylıkla sağlayabilecek…

e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır?

E DEVLET İLE ABONELİK İPTAL HİZMETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır?

BAYİLERE GİTME ZORUNLULUĞU SONA ERECEK

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini 'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

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e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır?
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