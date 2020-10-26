Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 26 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere yakınlarından ayrılmamaları için ödenen ödenekten faydalanan vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Ekim ayı süresince belli tarihlerde yatırılan evde bakım parası yapılan zam ile artışa geçmişti. Hem e devlet hem sms yolu ile sorgulanan ödenek ile ilgili vatandaşlar detaylı araştırmalara başladı. Buna göre; Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 26 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanmaya devam ediyor. Son günlerde sıklıkla araştırılan bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor…
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 26 Ekim 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yatırılması bekleniyor.
1- Tokat
2- Karabük
3- Hatay
4- Aksaray
5- Antalya
6- Afyonkarahisar
7- Sakarya
8- Şanlıurfa
9- Zonguldak
10- Konya
11- Samsun
12- Mersin
13- İstanbul
14- Manisa
15- Denizli
16- Bilecik
17- Ordu
18- Erzurum
19- Kars
20- Balıkesir
21- İzmir
22- Çanakkale
23- Uşak
24- Bursa
25- Adana
26- Kayser
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Çıkan sayfa üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.