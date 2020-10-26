Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 26 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere yakınlarından ayrılmamaları için ödenen ödenekten faydalanan vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Ekim ayı süresince belli tarihlerde yatırılan evde bakım parası yapılan zam ile artışa geçmişti. Hem e devlet hem sms yolu ile sorgulanan ödenek ile ilgili vatandaşlar detaylı araştırmalara başladı. Buna göre; Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 26 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanmaya devam ediyor. Son günlerde sıklıkla araştırılan bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor…