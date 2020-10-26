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yatan iller sorgula: 26 Ekim 2020 , ne zaman yatacak?

Ekim ayının son günlerinde yatan iller merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan ödenek her ayın belli tarihlerinde hesaplara aktarılıyor. Bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen e devlet ve sms üzerinden sorgulanıyor. Haftanın ilk günü itibariyle sorgulamalar hız kazandı. Peki sorgulama nasıl yapılır? 26 Ekim 2020 , ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:32 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 26 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere yakınlarından ayrılmamaları için ödenen ödenekten faydalanan vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Ekim ayı süresince belli tarihlerde yatırılan yapılan zam ile artışa geçmişti. Hem e devlet hem sms yolu ile sorgulanan ödenek ile ilgili vatandaşlar detaylı araştırmalara başladı. Buna göre; sorgulama nasıl yapılır? 26 Ekim 2020 , ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanmaya devam ediyor. Son günlerde sıklıkla araştırılan bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor…

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 26 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 26 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 26 Ekim 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA- 26 EKİM 2020

1- Tokat

2- Karabük

3- Hatay

4- Aksaray

5- Antalya

6- Afyonkarahisar

7- Sakarya

8- Şanlıurfa

9- Zonguldak

10- Konya

11- Samsun

12- Mersin

13- İstanbul

14- Manisa

15- Denizli

16- Bilecik

17- Ordu

18- Erzurum

19- Kars

20- Balıkesir

21- İzmir

22- Çanakkale

23- Uşak

24- Bursa

25- Adana

26- Kayser

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 26 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Çıkan sayfa üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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