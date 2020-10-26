Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını! Yeni hali çok beğenildi

İstanbul'un tarihi ve turistik simgelerinden Galata Kulesi'nin yeni haline ziyaretçiler akın etti. Restoran bölümü kaldırılarak tüm katlarıyla ziyarete açılan Galata Kulesi, pandemiye rağmen hafta içi ortalama 2 bin hafta sonları ise 3 bin günlük ziyaretçiyi ağırlıyor. Kulenin en çok ilgi çeken yerlerden biri ise 8'inci kattaki teras kısmı. Önceden restoran olan bölüm tamamen boşaltılarak, 360 derecelik İstanbul seyrine imkan sağlıyor.



Galata Kulesi Müdürü Hasan Karakaya, "İnsanlar Galata kulesinden 360 derece İstanbul'u izledikten sonra buradaki 1/2500 ölçekli haritadan kendi konumlarını gözlemleyebiliyorlar. Dijital teknolojiyle birçok farklı imkândan yararlanıyor. İstanbul'u en güzel izleyebilecek yerlerden Galata Kulesi'nde İstanbulla ilgili bilgiler de ediniliyor. Buraya gelenler İstanbul'u hem öğrenebiliyor hem izleyebiliyor" dedi. Kulenin yeni haliyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Karakaya, " Yerli ve yabancı turistler de ziyaret ediyor. Beyoğlu kültür yolu üzerinde bakanlığımızın yürüttüğü projeler, Beyoğlu'na ve İstanbul'a inanılmaz katkılar sağlayacak. Pandemi olmadığında Galata Kulesi'ne sezona 2-2,5 kat daha fazla ziyaretçiyle gireceğimize inanıyoruz. Bu haliyle vatandaş da benimsedi. Gelen tur rehberlerinden ve turistlerden aldığımız bilgilere göre, burayı çok daha rahat gezdikleri ve fotoğraf çekebildiklerini söylüyor" diye konuştu.

TEKNOLOJİ VE TARİH BULUŞTU

Uzun yıllar restoran ve seyir terası bölümleri de kullanılan Galata Kulesi'nde, lokanta bölümleri kaldırıldıktan sonra yeni yapılan düzenlemeyle, teras bölüme asansörle çıkılarak, merdivenle aşağıya iniliyor. Aşağıya inerken tüm katlar gezilebiliyor. İstanbul'un tarihi bölgesinin tamamen izlenebildiği özel dürbün ve seyir alanlarının bulunduğu kulede, kentin tarihi ve turistik yerlerini anlatan özel bir maket de sergileniyor.