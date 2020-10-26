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Gece kulübünde virüs partisi!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 ABONE OL
Gece kulübünde virüs partisi!
İSTANBUL Esenyurt'ta dün bir gece kulübünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir gece kulübünü kapatarak parti yaptıkları görüldü. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere yansıdı. Partinin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi. Bu arada haftasonu piknik alanlarında koronovirüs denetimi yapıldı.
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Gece kulübünde virüs partisi!
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