Genç kadını kandırıp saatini çalanlar tutuklandı

Sevilay K., İstanbul Avcılar'da ikamet ediyordu. Genç kadın sahibi olduğu Rolex marka saati satmak istedi. Bir internet sitesinden saatini satışa çıkartan genç kadına bir mesaj geldi. Mesajda genç kadından saati satın almak isteyen Zülfü G., Shangri-La Bosphorus İstanbul isimli otelde buluşmak istedi. Tarafla sözleşen genç kadın, 10 Eylül günü saati yanına alarak otele geçti. Genç kadını karşılayan Zühtü G., saat ile ilgili asıl müşterinin otelde kaldığını kendisinin bu işten 10 bin lira komisyon alacağını söyledi. Otel odasına çıkarak saati asıl müşteriye göstermesi isteyen genç adam, saati aldıktan sonra bir daha geri gelmedi.

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Bunun üzerine otelden yardım isteyen Sevilay K., polisi arayarak yardım istedi. Genç adamın buluşmaya geldiği araç tespit edildi ve Zülfü G., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İfadesi alınan genç adam, ilanları arkadaşı Ali'nin bulduğunu, kendisinin sadece buluşma ayarladığını, şahıslardan aldığı ürünleri Ali'ye verdiğini, bu ürünleri onun sattığını ve kendisine sattığı fiyatın yarsını verdiğini, benzer şekilde birçok eylem gerçekleştirdiklerini belirtti. İfadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen iki şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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DAVA AÇILDI

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Zülfü G. ve Ali P.'nin olayın en başından itibaren eylemlerini birlikte planlayarak gerçekleştirdikleri, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekiye ait saati bir müşteriye göstereceklerinden bahisle alarak gittikleri, aynı yöntemlerle birden fazla şekilde eylem gerçekleştirdikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri anlatıldı. İki arkadaşın 5'er yıla kadar hapsi isteniyor.