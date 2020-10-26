Son dakika haberi: Gençlerin ‘kız meselesi’ kanlı bitti! ‘Sende sıkacak yürek var mı?'

Konya'da iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir veterinerin yanında çalışan 18 yaşındaki Mehmet Demirtaş tüfekle vurularak öldürüldü. Merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak üzerinde bulunan parkta iki grup arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ramazan Şaplak (18) yanında bulunan tüfeği çıkardı. Bunu gören Demirtaş, Şaplak'a 'Sen de onu sıkacak yürek var mı? dedi. Bunun üzerine Ramazan Şaplak tüfekle 3 el ateş etti.

Göğüs bölgesinden vurulan Demirtaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis Ramazan Şaplak ile birlikte olaya karıştığı tespit edilen arkadaşları Mustafa Dereli (18) ve Ahmet Furkan Eryiğit'i (23) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.