Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri, Haritası, Özellikleri, Gezilecek Yerler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Rehberi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi insanların hakkında pek çok şeyi merak ettikleri şehirleri içinde barındırmaktadır. Özellikle gezilecek yerlerin çokluğundan dolayı insanların çok ilgisini çekmektedir. Hem yerli hem de yabancı binlerce turist her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesini ziyaret etmektedir. Peki turistlerin bu denli ilgisini çeken Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gezilecek yerler nerelerdir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şehirleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yer şekilleri oldukça sadedir. Türkiye'nin karasal olarak en küçük bölgesidir. Ancak insanlar tarafından çok ilgi görmektedir. Her yıl binlerce insan Güneydoğu Anadolu Bölgesini gezmek için ülkemize gelmektedir. Bu bölgenin şehirleri gezilecek pek çok yer barındırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesini gezmek isteyen kişiler öncelikle bu bölgenin şehirlerini araştırmak isterler. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan şehirler şunlardır:

Gaziantep

Diyarbakır

Şanlıurfa

Batman

Adıyaman

Siirt

Mardin

Kilis

Şırnak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi karasal olarak en küçük olan Türkiye bölgesidir. Bundan dolayı haritası da oldukça küçüktür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası genellikle öğrenciler ya da bu bölgeyi gezecek kişiler tarafından araştırılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesini tamamen gezmek isteyen bir kişi şehirlerin yerini karıştırmamak için Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası edinmek isteyebilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası her kırtasiyede bulunabilir. Kim Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritasına erişmek isterse oldukça kolay temin edebilir. Aynı zamanda öğrencilerin Güneydoğu Anadolu Bölgesini sadece haritaya bakarak kolay bir şekilde öğrenmesi de kolaydır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pek çok misafire sahiptir. Bu bölgeyi her yıl binlerce insan ziyaret etmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesini gezmeye gidecek kişiler bu bölgenin bitki örtüsünü öğrenmek isterler. Gittikleri zaman şaşırmamak için öncesinden araştırmaları oldukça normaldir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bitki örtüsü bozkırdır. Ancak İç Anadolu bozkırına göre çok daha fakirdir. Bölgede antropojen yani insan eliyle tahrip edilen ormanların bozkırlara dönüştüğü yerler çok fazladır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer tüm bölgelere göre çok daha az ormanlık alana sahiptir. Kalan ormanlık alanların çoğunluğu da tahrip edilmiştir ve o alanlar bozkıra dönüşmüştür. Bitki örtüsünün ilerleyen dönemlerde daha yaşanılamaz seviyelere ilerleyeceği tahmin edilmektedir. Sulama haricinde tarım yapılması neredeyse imkansızdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sahip olduğu bozkır, dünyadaki hiçbir bozkır tipiyle kıyaslamayacak kadar fakir kalmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklimi

Güneydoğu Anadolu Bölgesini gezmeye gidecek kişiler kendilerini hazırlamak için bazı araştırmalar yapmalılardır. Bunlardan birisi de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin iklimini öğrenmeleridir. İklim öğrenildiğinde kişiler ona göre giyinebilirler. Güneydoğu Anadolu Bölgesi iklimi öğrenilmesi çok kolay bir iklimdir. Bunun sayesinde öğrenci kişiler de Güneydoğu Anadolu Bölgesi iklimini kolay öğrenirler. Güneydoğu Anadolu Bölgesine hakim olan iklim tipi karasal iklimdir. Karasal iklim tipinde yaz mevsimi oldukça sıcak geçer. Kışları ise nadiren soğuk geçer. Ocak ayının sıcaklık ortalaması 3.7 iken temmuz ayı sıcaklık ortalaması 29.8 olarak bilinmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gezilecek Yerleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi gezilecek pek çok yere sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde eyer alan şehirler oldukça güzel şehirlerdir. Bu şehirlere her yıl pek çok turist gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesini gezmek isteyen kişilerin kesinlikle görmeleri gereken bazı yerler bulunmaktadır. Bu yerler kim görürse görsün beğenilecek yerlerdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesine gitmeden önce bu yerlerin bilinmesinde fayda vardır. Bu sayede kişiler gittiklerinde görmeleri gereken yerleri görmeden geri dönmemiş olurlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gezilecek yerlerden bazıları şunlardır: