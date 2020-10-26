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Hassas burun ’den kaçamadı! 15 kilo ele geçirildi

’ın Gevaş İlçesinde uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda arama yapan polis ekipleri 23 paket halinde 15 kilo 877 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:47 ABONE OL
Hassas burun BOBİ’den kaçamadı! 15 kilo ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tespiti yapılan bir kamyon Van'ın Gevaş İlçesi uygulama noktasında durduruldu. Durdurulan araçta Narkotik Madde Arama Köpeği BOBİ ile birlikte yapılan detaylı aramada; 32 paket halinde toplam 15 Kilo 877 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.Ü. isimli 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Hassas burun BOBİ’den kaçamadı! 15 kilo ele geçirildi
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