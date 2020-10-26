İlyada Destanı Nedir? İlyada Destanı Kısa Özeti

İlyada Destanı neredeyse her gencin bir kez dahi olsa duyduğu bir destandır. Destanlar ülkemizde oldukça önemlidir. Birçok Türk destanı vardır ve bu destanlar insanların hoşuna gider. Elbette sadece Türk destanları yoktur. Yabancı destanlar arasında en çok ilgi görenlerden birisi de İlyada Destanıdır. Okulda derslerde bu destandan sık sık bahsedilir. Ve insanlar da İlyada Destanının ne olduğunu merak ederler. İlyada destanını internette araştıran pek çok insan bulunmaktadır. Peki insanların kulaklarına giden bu İlyada Destanı nedir? İlyada Destanı Özellikleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

İlyada Destanı Olay Örgüsü

İlyada Destanı, Homeros' un Yunanca İlias adını taşıyan destanı, İlyon ya da Troya olarak anılan kentin destanıdır. Konusu Troya savaşı ve bu savaşın ancak kısa bir dönemini kapsar. 24 bölümlü ve 16000'i aşkın dizeli destan Troya savaşının dokuzuncu yılında tam 51 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Troya kralı Priamos' un oğlu Paris, Akha Kralı Agamemnon' un kardeşi Menelaos' un karısı Helen' i kaçırır ve onu Troya iline getirir. Akhalar büyük bir ordu toplayarak Troya kentine gelirler. Agamemnon daha önceki savaşlardan bir Apollon rahibi olan Khryses' in kızını alır. Babasının tüm yalvarmalarına rağmen kızı vermez. Rahip de tanrı Apollon' dan Akhalardan öcünün alınması için yalvarır. Apollon da dualar karşılığında Akha ordusuna bir salgın salar. Pek çok insan ölür. En büyük Akha yiğidi olan Akhilleus' un tavsiyesiyle düş yorumcusu Kalkhas' ın fikrine başvurulur. O da Agamemnon' un kızı geri vermesinden başka bir yol olmadığını onlara açıklar. Agamemnon buna çok kızar, kızı geri vermeye yanaşır ancak Akhilleus' un armağanı olan kızı kendisine ister. Akhilleus da buna oldukça sinirlenir. Tanrıların araya girmesiyle Akhilleus, kızın Agamemnon' a verilmesine razı olur ancak savaşa katılmaz ve kendi gemisinde savaşı izler. Savaş Troyalıların tarafından iyi gitmektedir. En büyük Troya yiğidi olan Hektor, Akhilleus' un en yakın arkadaşı Patroklos' u öldürür. Bunun üzerine çok üzülen Akhilleus da savaşa katılır, Troyalıları kovalar ve Hektor'u öldürür. Ölüsünü Troya surları etrafında sürükler. Hektor'un babası Priamos' un yalvarmalarıyla onu babasına verir. Troya da on iki gün Hektor için ağıtlar yakılır ve cenaze töreni düzenlenir.

İlyada Destanı Nedir?

İlyada destanı, insana ait birtakım temel duygu ve ihtirasların ele alındığı beşerî bir ansiklopedi tarzındadır. Kadınların birbirlerini çekememeleri, kıskançlık, en güzel ve en güçlü olma arzusu savaşın çıkma sebebidir. Tanrı ve tanrıçaların, insanlar arasında kavga çıkarmaları, kendi çıkarlarının bedellerini onlara ödetmeleri, destanın dikkati çeken unsurlarındandır. Ve Agamemnon'un bencilce davranışının ve Akhilleus örneğinde olduğu gibi kendi öfkesini yenemeyen insanların çevrelerine ne kadar zararlı olabilecekleri teması da destanın değişik bir yönünü temsil eder. Bunun yanında savaşların nedensizliği teminin de destanda ele alındığı görülmektedir. On yıl süren savaşın sonucunda ölüp giden askerlerden başka neredeyse hiçbir şey değişmemiştir. Dul kalıp köleleştirilen kadınlar, öksüz ve yetim kalan çocuklar, ayrılmak zorunda kalan eşler, destanın en dramatik yönüdür. Ölümsüz tanrılarla, ölümlü insanların çiftleşmesinden ortaya çıkan kahramanlar, iktidarla zayıflığın, akılla duygunun, tanrı katına yükselmenin ve insan boyutuna çekilmenin karşıtlığını yaşarlar. Destanda savaş şartlarının insanları nasıl değiştirdiği, vahşileştirdiği, hatta, canavarlaştırdığı konusu sık sık ele alınır. İlyada destanında ve bu destanın devamı olan Odysseia destanında Heksametron adı verilen bir vezin kullanılmıştır. Bu vezin, destanlara özgü bir vezindir. Altı metrondan oluşur ve her metronda bir uzun iki kısa hece ya da iki uzun hece vardır.