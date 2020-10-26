Dünya genelinde sayısı milyonları aşan bir kullanıcı kitlesine sahip olan fotoğraf paylaşım uygulaması ve oldukça popüler bir sosyal medya mecrası olan Instagram'da kullanıcılar saat 23.16 sularında uygulamadan akış yenilenemedi uyarısı almaya başladı. Kullanıcılar tarafından sorunun ne olduğu merak edilerek Instagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? sorusuyla bilgi araştırması yapılıyor. Popüler uygulamanın sahibi olan Facebook tarafından son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI ALIYORUM?

Milyonlarca kullanıcı bulunan Instagram'dan ticaret yapan ve en güzel anlarını takipçileriyle paylaşmak isteyen kullanıclar için Instagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? sorusu yanıtları ve son dakika ayrıntıları şöyle;

Instagram'da akşam saatlerinde akış yenileme hatası alınmaya başlandı. Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmezken sorunun ilerleyen saatlerde sona ermesi bekleniyor.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.

Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.

Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.