İskele filesi nedir, özellikleri nelerdir? İskele filesi nasıldır, fiyatları ne kadar?

İskele filesi polietilenden yapılan inşaat, sanayi, tarım gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İnşaat alanlarında genel olarak iskeleyi örtmek için kullanılır. Şantiyenin yapısına yakın yürüyen işçi ve yayaları korumaya yarar. İşçileri rüzgar, yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarından korur. Ayrıca kum püskürtme ve diğer yüksek tolu işlemler sırasında yoldan geçenleri ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Tarımda ise bahçe ve seraları korumayı sağlar. Peki, iskele ağı nedir, özellikleri nelerdir? İskele filesi nasıldır? İşte yanıtları…

İSKELE FİLESİ NEDİR?

İskele filesi inşaatlarda, her çeşit malzeme düşmesini engellemek, dış görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, gürültüyü önlemek ve çalışanların hava koşulları nedeniyle işi engelleyecek sorunları ortadan kaldırmakta kullanılan fileler, iskele filesi anlamına gelir. Can ve mal güvenliğini korumak için birçok çeşidi buluna fileler bulunur. Bunlar, merdiven filesi, koruma ağları, okul merdiven fileleri, balkon güvenlik filesi gibi hemen hemen her ortamın güvenliği sağlamada kullanılan ürünlerdir.

İSKELE FİLESİ NASILDIR?

İskele fileleri müşterilerin talepleri doğrultusunda istenilen ölçülerde hazırlanmaktadır. İnşaat, havuz kenarları, bahçe kenarları ve kümes çevrelerinde de sık sık kullanılan bu fileler oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı koruma sağlar. Bu filelerin pek çoğu naylon ya da yüksek yoğunluklu polietilenden ve örme polietilen ipliklerden yapılarak hazırlanır. Son derece hafif ve kurulumu kolay ürünlerdir. Yırtılmaya karşı oldukça dayanıklıdır ve yoğun ağ örgüsüne sahiptirler.

İSKELE FİLESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Atmosfer etkilerinden, tozdan ve düşen cisimlerden korumak amacıyla iskelenin kaplanmasını sağlayan iskele filesinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Dış cephede çalışma esnasında malzeme sıçrama sorunu ortadan kaldırır.

Tadilat yapıldığı cephedeki kötü görüntüyü yok eder.

Hafif yapıya sahip olmalarına rağmen rüzgardan etkilenmezler.

Hava sirkülasyonu sağlar.

Sıklıklarına göre 35, 55,75 ve 95 sıklıklarda üretim yapılmaktadır.

Bazen basılı reklamlar için kullanılabilir.

Yırtılmaya karşı oldukça dayanıklıdır ve yoğun ağ örgüsüne sahiptirler.

Hava, su ve aside karşı dayanıklıdır.

Genellikle çevre dostu malzemelerden yapılır.

İSKELE FİLESİ FİYATLARI NELERDİR?

İskele fileleri genellikle üretim materyalleri ve ürünün boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca inşaat sırasında kullanım zorunluluğu bulunan bu ürünlerde file aralıklarının sıklığı da fiyatı etkileyebilir. İskele fileleri fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için yapı malzemelerinin satıldığı yerler ya da bu malzemeyi satan çeşitli internet sitelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.