İskenderun'da orman yangını

Alınan son dakika bilgisine göre; ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören çok sayıda vatandaş, polis-jandarma ve Alo Yangın İhbar hattına ulaşarak ihbarda bulundu. Ormanlık alanda çıkan ve gece olması dolayısıyla alevlerin net bir şekilde görüldüğü yangın için Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri arazöz-su tankı ve iş makinaları, çalışmalara destek olmak için kısa sürede yangın yerine ulaştı. İlçede bulunan belediye ve diğer kamu kuruluşlarının yangın araçlarının da bölgeye hareket ettiği öğrenildi.