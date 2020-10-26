Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İskenderun'da orman yangını

İskenderun'da orman yangını

İskenderun-Belen arasındaki ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına belediye ve kamu kuruluşlarının itfaiye araçları ile yangın söndürme ekipleri yangın yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 27.10.2020 01:47 Son Güncelleme: 27.10.2020 01:47 ABONE OL
İskenderun'da orman yangını

Alınan son dakika bilgisine göre; ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören çok sayıda vatandaş, polis-jandarma ve Alo Yangın İhbar hattına ulaşarak ihbarda bulundu. Ormanlık alanda çıkan ve gece olması dolayısıyla alevlerin net bir şekilde görüldüğü yangın için Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri arazöz-su tankı ve iş makinaları, çalışmalara destek olmak için kısa sürede yangın yerine ulaştı. İlçede bulunan belediye ve diğer kamu kuruluşlarının yangın araçlarının da bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun'da orman yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA