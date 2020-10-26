İTÜ GAE takımına Avrupa Güneş arabaları yarışmasında kupa!

İstanbul Teknik Üniversitesinin en köklü öğrenci proje ekibi olan İTÜ Güneş Arabası Ekibi (İTÜ GAE), Avrupa'nın en prestijli güneş arabalarının yarıştığı European Solar Challenge (Avrupa Güneş Arabaları Yarışı) 2020'de mücadeleci ruhu ve başarısıyla Türkiye'yi gururlandırdı. Ekip, Avrupa Güneş Arabaları Yarışı'nın en hızlı tur etabını 3. dinamik parkur etabını 5. ve 24 saat etabını 7. tamamladı.



16 YILDA KAZANILAN 22 ÖDÜLE BİR YENİSİ DAHA KATILDI



Avrupa'nın prestijli teknik üniversitelerinin takımlarının yarıştığı European Solar Challenge 2020'ye zorlu pandemi şartlarında katılan İTÜ GAE, Avrupa Birliği sınırları dışından yarışa katılabilen tek ekip olma özelliği taşıyor. Ekip, bu özelliğinin yanında yarışta sergilediği örnek takım çalışması sonucunda "En Mücadeleci Takım" kupasının da sahibi olarak 16 yılda kazandığı 22 ödülüne bir yenisini ekledi.





GÜNEŞ ARABASI DİPLOMATİK KARGOYLA YARIŞA GÖTÜRÜLDÜ



Belçika'da yapılacak yarışmaya katılmak için güneş arabasının gümrüğe takılması ve yarışmaya katılamama ihtimali üzerine İçişleri Bakanlığının çalışmaları sonucu diplomatik kargoya dönüştürülerek yarışmaya katılmaları sağlandı. Katıldıkları yarışmada en mücadeleci ekip seçilerek 3. Oldular . Arabayı 10 dakika test ettikten sonra yarışmaya katıldılar.





"BAYRAĞIMIZIN PİSTTE DALGALANMASI HEPİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU"



İTÜ Güneş Arabası Ekibi Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Alper Tolga Çalık, yarışma için İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başta olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. İTÜ GAE''nın bu yıl yarışmada Türkiye'yi temsil eden tek ekip olduğunun altını çizen Çalık, şöyle devam etti:



YARIŞMAYA BİR HAFTA KALA KATILABİLDİLER



"Ankara Belçika Konsolosluğuna projelerimiz ve yarışma için öğrencilerimiz özel talepte bulundular. Bu talep yarış başlangıcına bir hafta kala olumlu dönüş aldı ve ekip bir haftada teknik, lojistik, operasyonel ve finansal hazırlıklarını olağanüstü bir çaba göstererek tamamlayıp yarışına yetişti. İTÜ GAE, kırk mühendis adayı üyesinin emekleriyle tasarladığı aracını yirmi kişilik yarış takımıyla Avrupa Güneş Arabaları Yarışı'nda gururla yarıştırdı ve ülkemize kupayla döndü. Ekibimiz yarışın en hızlı tur etabını üçüncü, dinamik parkur etabını beşinci ve yirmi dört saat etabını yedinci olarak tamamlayarak bayrağımızı piste dalgalandırması hepimizin için gurur oldu."





"ÜLKEMİZİ BAŞARI İLE TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"



İTÜ Güneş Arabası Ekibi Takım Kaptanı Çetin Dalkılıç ise ekiplerinin bir okul gibi olduğunu ve her türlü sorunu beraber çözdüklerini söyledi.

Yarışmada 24 saatlik etapta aracın motorunun bulunduğu lastiğe cam girmesi sonucunda patlaması üzerine yarış esnasında motor jantı sökülüp değiştirdiklerini vurgulayan Dalkılıç, "Normalde beş dakika sürebilecek lastik değişimi motor jantı değişikliğinden ötürü uzasa da bu krizi başarıyla yöneten ekip arkadaşlarım sayesinde hızlıca yola koyulabildik. Yarışmada risk yönetimi ve sorun çözme konusunda önemli deneyimler kazandık. Yarışmada ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.