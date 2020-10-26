Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

Facebook’ta kendisini Kamerun’lu  Anthony olarak tanıtan ve Türkiye’de yatırım yapmak istediğini söyleyerek ağına düşürmeye çalıştıkları perdeci M.K.’ya para ebadında kesilmiş kağıtları 100 dolar diye vermek isterken suçüstü yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:34 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:10 ABONE OL
Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

Sosyal medya üzerinden kendisini Kamerun'lu iş adamı olarak tanıtan ve isminin Anhony olduğunu söyleyen bir kişi 'da perdecilik yapan M.K. ile irtibata geçti. Yatırım yapmak istediğini ve Kamerun'a perde ithal edeceğini söyleyen kişi kendisinin Kamerun'da olduğunu ancak bir akrabasını yönlendireceğini söyleyip M.K ile buluşma ayarladı.

Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

Bir otelde buluşan M.K.'nın yanına gelen kişi para ebadında kesilmiş kağıtlardan birini bir suya batırıp 100 dolara çevirdi. M.K.'ya paradan daha çok olduğunu ancak sıvıyı almak için bir miktar Türk parasına ihtiyacı olduğunu söyledi. İddiaya göre içerisinde 60 Bin Euro dolu çantayı verdi ve gitti.

Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

KAĞIDI PARAYA ÇEVİRDİ

M.K., para ebadında kesilmiş kağıtları 100 dolarlık banknota çevirdiklerini öne süren şüphelileri yakalatmak için polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

POLİSE GİDİP HER ŞEYİ ANLATTI

M.K. sosyal medya üzerinden kendisini Antony olarak tanıtan bir kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini, Türkiye'de yatırım yapmak istediğini söylediğini, kendisinin Kamerun'da olduğunu fakat kardeşi Patrik ve onun tercümanı olan M. M'nin 'da olduğunu ve kendisiyle irtibata geçeceğini söylediğini anlattı.

Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

M.K. bir otelde bahsettiği 2 kişiyle buluştuğunu, beyaz para ebadında kesilmiş kağıtları 100 dolarlık banknotlara çevirdiklerini, bu olayı araştırdığını bunların dolandırıcı olduğunu anladığını ve şüphelileri yakalatmak için polise başvurduğunu söyledi.

Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

SERBEST KALDILAR

Polis, 19 Ekim'de Fildişi Sahili uyruklu A. B. ve Somali uyruklu M. M'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin 16 Ekim'de Bahçelievler Yenibosna'da M. K. isimli bir kişinin 50 bin avrosunu dolandırdığı belirlendi.

Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA