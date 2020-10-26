Kağıdı suya batırıp dolara çevirdi, numarası tutmayınca yakalandı!

Sosyal medya üzerinden kendisini Kamerun'lu iş adamı olarak tanıtan ve isminin Anhony olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul'da perdecilik yapan M.K. ile irtibata geçti. Yatırım yapmak istediğini ve Kamerun'a perde ithal edeceğini söyleyen kişi kendisinin Kamerun'da olduğunu ancak bir akrabasını yönlendireceğini söyleyip M.K ile buluşma ayarladı.