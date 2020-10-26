Karadağ yüksek mahkeme heyeti İstanbul’da!

Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ile beraberindeki heyet, İstanbul Adalet Sarayını gezdi. Adliyedeki basın odasını da ziyaret eden Medenica, demokrasinin en önemli oksijeninin medya olduğunu söyledi.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica ve beraberindeki heyet, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçti. İstanbul Adalet Sarayını da ziyaret eden heyete, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan eşlik etti.

Adliyedeki basın odasını da ziyaret eden Medenica, demokratik ülkelerde basının önemine vurgu yaptı. Medenica, "Aslında demokrasinin en önemli oksijeni medyadır. Çünkü insanlar doğru zamanda, doğru yerde, gerçek haber duymak isterler. Siz de onun aktarılmasından sorumlusunuz" dedi.

21 Ekim'de de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından kabul edilen heyet ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasındaki dostane ilişkilerin önemi, iki ülke arasında mevcut adlî ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları ele alınmıştı.