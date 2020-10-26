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süresinin dolmasına 3 saat kala polise yakalandı

'da, koronavirüs temaslısı oldukları gerekçesiyle karantinaya alınan çift, sürenin bitmesine 3 saat kala otomobille seyir halindeyken polise yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan çift, 14 gün daha karantinada kalmaları için yurda yerleştirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:04 Son Güncelleme: 26.10.2020 17:05 ABONE OL
Karantina süresinin dolmasına 3 saat kala polise yakalandı

D-100 kara yolu, Yumrukaya mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, saat 15.00 sıralarında Ankara yönüne giden bir otomobili durdurdu. Ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı.

Yapılan sorgulamada otomobilde yolcu olarak bulunan C.O. ve M.O. isimli çiftin koronavirüs temaslısı oldukları tespit edildi. Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala kuralları ihlal eden çift, olay yerine gelen nakil aracıyla 14 gün boyunca karantinada kalacakları Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Ayrıca, çifte karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

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Karantina süresinin dolmasına 3 saat kala polise yakalandı
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