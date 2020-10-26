Keten kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Keten kumaş nasıldır, fiyatları ne kadar?

Keten oldukça güçlü bir elyaftır. Pamuk lifine göre daha parlak ve ısıya karşı mükemmel bir dirence sahiptir. Dokuması daha meşakkatli olduğundan diğer kumaş çeşitlerine oranla daha az tercih edilir. Esneme yapmaz ancak çabuk kırışan bir kumaş türüdür. Peki, keten kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Keten kumaş nasıldır, fiyatı nedir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

KETEN KUMAŞ NEDİR?

Liflerden oluşan keten, linum usitatissimum bitkisinin gövdesinden elde edilir. Lifler gövdeden ayrıldığında yaklaşık 1 metre boyundadır ama işlem yapıldığında lif uzunluğunda azalma meydana gelir. Eğirmeye hazır hale gelen liflerin ortalama uzunluğu 40 cm'dir. Bu boyutlara ulaşa liflerden daha kaliteli keten kumaşı elde edilebilir. Doğal bir kumaş olduğundan alerjik etkisi neredeyse hiç yoktur. Son günlerde dekor ürünlerde çok tercih edilen keten kumaşı, giysi, perde, çarşaf, örtü, halı, masa örtüleri ve döşemelik ürünlerde sıklıkla yer almaktadır.

KETEN KUMAŞIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İnsanlığın ilk kumaş üretimi olan keten kumaşın özellikleri diğer kumaş çeşitlerine nazaran biraz daha farklıdır. Hem görünümü hem de yapısı ile dikkatleri çeken bu kumaş türünün bilinmeyen birçok özelliği vardır. İşte keten kumaşın özellikleri:

Keten kumaş birçok kumaş türüne göre daha dayanıklıdır.

Isıya karşı mükemmel bir dirence sahiptir.

Güneş ışığından etkilenmez ve güneş ışığından korumada etkilidir.

Esnekliği yok denecek kadar azdır.

Nem çekiş gücü yüksektir, banyo ve mutfakta kullanıma çok uygundur.

Kumaşı sıkı değildir, gözenekli yapısı ile sıcak havalarda ferahlatıcı etkiye sahiptir.

Nemi uzun süre tutar ama buna rağmen çabuk kurur.

Sıcak havalarda ısı tutulmasını önler.

Parlak yapısı vardır ve yumuşaktır.

Pürüzsüz ve tüysüz dokuya sahiptir.

Toz çekmeyen, kirlenmeyen bir kumaş türüdür. Bu özelliği ile özellikle döşemede sık kullanılır.

KETEN KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Keten kumaşlar giysi yapımı, şapka, çanta, döşemelik ürünler, halı, perde ve aksesuarlarda sık kullanılmaktadır. Bu nedenle keten kumaş satın alırken hangi ürün için keten kumaşa sahip olduğunuzu bilmek ve buna uygun bir kumaş seçimi yapmak gerekir. Keten kumaşların fiyatı kumaşın yapısı ve dokusu göz önünde bulundurulduğunda 25 - 85 TL arasında değişmektedir.

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